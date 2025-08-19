Chi sono Annamaria Baratta e Christian e Alessandro, moglie e figli di Giorgio Calabrese? Un grande amore che ha portato alla nascita

Chi sono Annamaria Baratta e Christian e Alexandro, moglie e figli di Giorgio Calabrese? Il paroliere e produttore, uno dei più importanti della musica del nostro Paese, è stato un simbolo dell’arte canora: suoi, infatti, alcuni dei testi più amati della storia della canzone italiana. Nella sua vita si sono susseguite tantissime avventure professionali ma per quanto riguarda il cuore, c’è stata solo una donna che ha fatto parte della sua quotidianità per tutti gli anni della sua vita, almeno fino alla morte di lei. La moglie di Giorgio Calabrese si chiamava Annamaria Baratta ed era un volto noto del mondo della musica e dello spettacolo. La Baratta, infatti, è stata una grande cantante: ha cominciato la sua carriera al Piper Club dopo aver incontrato Don Lurio e ha cominciato prima a ballare, poi a cantare. Nella sua vita, però, è stata anche attrice di parecchi fotoromanzi.

Il debutto come artista e cantante, invece, è arrivato nel 1968. Nel 1969, dopo aver messo al mondo il suo primo figlio, ha deciso di lasciare temporaneamente la carriera, dedicandosi alla famiglia. Nel frattempo infatti nella sua vita era arrivato Giorgio Calabrese. Pochi anni dopo è arrivato anche il secondo figlio: per questo è tornata a far musica solamente nel 1972. A lungo Annamaria Baratta ha lavorato con il marito, che ha scritto per lei moltissimi testi.

Annamaria Baratta e Christian e Alessandro, moglie e figli di Giorgio Calabrese

Dalla storia d’amore con Giorgio Calabrese, Annamaria Baratta ha avuto due figli, Christian e Alessandro. Per i suoi ragazzi ha spesso messo in pausa la sua vita, per dedicarsi appunto alla famiglia. Con Calabrese, infatti, la Baratta ha passato tutta la vita. Chi conosceva Giorgio Calabrese, ha sempre affermato che per lui moglie e figli venivano prima del resto, addirittura prima della musica. Un grande amore, dunque, per i suoi ragazzi e per la splendida Annamaria.