Annamaria Bernardini De Pace/ “Asia Argento e Nina Moric non mi hanno pagato”

Non poteva non parlare del suo lavoro l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace in occasione della sua intervista a “Belve”, trasmissione andata in onda su Rai Due nella seconda serata di mercoledì 16 novembre 2022. La conduttrice Francesca Fagnani ha sottolineato come il legale rappresenti o abbia rappresentato in passato moltissimi vip, ma tra questi sono numerosi coloro che non le riconoscono il suo onorario: “Sono tanti, sì – ha asserito la donna –. Molti sono convinti che basti che io accosti il mio nome a loro e il loro al mio e mi abbiano così ripagato di tutto. Non è così, no. Contro chi non paga io faccio causa e in questo modo mi riprendo i soldi”.

Bernardini De Pace: "Molestata a 12 anni, soffro ancora"/ "Oggi sono single e seduco"

Nell’elenco di coloro che non hanno saldato la parcella di Annamaria Bernardini De Pace campeggiano – per ammissione dell’avvocato – anche i nomi di Asia Argento e Nina Moric: “Non hanno saldato. Non è che con loro mi sia arresa, è che hanno fatto sparire tutto quello che avevano. O, forse, non avevano mai avuto niente…”.

Annamaria Bernardini De Pace/ "Mio marito Francesco Giordano? Fascista, era mio prof"

ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE: “IL MIO TRIONFO? UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO DA 150MILA EURO AL MESE”

Nel prosieguo dell’intervista a “Belve”, Francesca Fagnani ha ricordato ciò che Annamaria Bernardini De Pace asserì sul conto di Asia Argento: “Comunque non la difenderei neppure se ritornasse. Io difendo le vere vittime, posso e voglio scegliere”. Parole che, a distanza di tempo, l’avvocato ha commentato in questi termini: “I miei veri clienti sono i figli, i grandi mi pagano”. Ma perché, secondo la donna, Asia Argento non è stata una vera vittima? “Perché, può mai sembrare una vittima a qualcuno – ha replicato –? A me lo era sembrata in un primo momento, ma mi ero sbagliata”.

Bernardini De Pace: "Lucarelli? Selvaggia solo di nome"/ "Tanti mi vogliono morta..."

Peraltro, si dice che all’ex moglie del calciatore Andrea Pirlo l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace sia riuscita a far ottenere un assegno di mantenimento di 53mila euro al mese: un’affermazione dinnanzi alla quale la diretta interessata non ha battuto ciglio, aggiungendo solo un “eh…” che suona come una conferma. Tuttavia, non si tratterebbe dell’assegno di mantenimento più alto che sia riuscita a conquistare in carriera: in un caso, infatti, ha strappato un’intesa da 150mila euro al mese…











© RIPRODUZIONE RISERVATA