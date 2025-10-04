Annamaria Bernardini de Pace, chi è l'avvocatessa ospite a Verissimo': "Sono come Che Guevara, penso che la verità sia rivoluzionaria"

ANNAMARIA BERARDINI DE PACE, “ECCO COME ONORO LA GIUSTIZIA IN TV…”

Annamaria Bernardini de Pace, chi è l’avvocatessa ed esperta di diritto di famiglia che, nel corso degli anni, è diventato un volto noto per i telespettatori delle reti Mediaset? Nel primo dei due appuntamenti del weekend con le interviste in esclusiva e le storie emozionanti raccontante negli studi televisivi di “Verissimo”, uno dei momenti sicuramente più attesi sarà l’intervista che la 77enne avvocata, saggista e giornalista di origini umbre, nonché giudice di “Forum”, concederà alla conduttrice, Silvia Toffanin, per una ‘prima’ davvero interessante.

Ma cosa sappiamo a proposito della carriera e della vita privata (parliamo del suo ex marito, Francesco Giordano, e dei risvolti sentimentali in un articolo a parte) di Annamaria Bernardini de Pace, e cosa possiamo aspettarci dall’ospitata di questo pomeriggio?

Per raccontare chi è Annamaria Bernardini de Pace, in attesa che attraverso le parole della diretta interessata si apra una parentesi sul suo privato, possiamo partire brevemente dalla sua lunga carriera nel campo del diritto: classe 1948 e originaria di Perugia, dopo essersi iscritta a Giurisprudenza, ecco l’abbandono degli studi a 22 anni per sposare il già citato Francesco Giordano, suo professore di Diritto Romano.

Tuttavia, la loro storia d’amore terminerà dopo soli sei anni di matrimonio (e due figli) ed ecco la svolta per la carriera della de Pace: il ritorno nelle aule universitarie e la tanto agognata laurea: affermatasi come esperta di diritto di famiglia e divorzista, aveva aperto un suo studio nel 1989 a Milano, alternando all’attività quella di saggista e giornalista. “Da quando ho iniziato a lavorare ho formato almeno 400 ragazzi: adesso in studio ne ho 26, per me sono tutti figli” aveva detto a ‘Gente’. Ma come si arriva al sui approdo in tv?

GIUDICE DI ‘FORUM’: “PROGRAMMA CHE ACCONTENTA LA VOGLIA ITALIANA DI…”

‘Figlia d’arte’ (i genitori, entrambi pugliesi, erano papà Nicola, magistrato, e la madre Isabella Bellisario, avvocatessa), Annamaria Bernardini de Pace era già da diversi anni un personaggio noto non solo per le sue collaborazioni a livello giornalistico con quotidiani e riviste, ma anche per aver assistito clienti VIP in alcune cause: una delle più note aveva visto in tribunale proprio sua figlia, Chiara Giordano, contro l’ex genero della Bernardini, vale a dire Raoul Bova, ma senza dimenticare quella di divorzio tra Francesco Totti (suo assistito prima di lasciarlo) e Ilary Blasi. Poi l’approdo a “Forum” su richiesta esplicita della conduttrice, Barbara Palombelli, e per “onorare la giustizia anche in tv” e garantendo che le storie portate sul piccolo schermo sono vere. “anche per questo motivo prende molto seriamente questo ruolo” aveva spiegato al ‘Corriere della Sera’, parlando di competenza e coscienza da mettere in questo lavoro davanti alle telecamere.

E proprio l’intervista concessa al quotidiano milanese ci aveva svelato molto a proposito della personalità di Annamaria Bernardini de Pace e di come interpreta il ruolo di giudice di “Forum” dal 2024, dopo oltre quarant’anni di carriera: “Il programma più intelligente della tv perché accontenta la voglia di noi italiani di fare i giudici e su qualsiasi cosa…” così la 77enne sul format che va in onda dal lontano 1985 e in cui lei porta avanti i valori di giustizia in cui credeva anche suo padre che è stato magistrato.

“Erano anni che Barbara Palombelli mi chiedeva di farlo, ho pensato che era ora. E quindi cambio: da avvocato mi ritrovo giudice” aveva rivelato, ammettendo di non aver accettato da subito la proposta della conduttrice. “Del resto, sono una appassionata di trame, quindi mi vedo bene come giudice: sono come Che Guevara, penso che la verità sia rivoluzionaria” aveva aggiunto, spiegando che le fa bene stare ogni tanto ‘dall’altra parte’ e dirimere le liti come faceva Santi Licheri, storico giudice del programma e “uno dei miei modelli”.