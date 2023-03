Annamaria Bernardini De Pace: “La Fiordelisi? Godo che sia uscita”/ E su Donnamaria…

Annamaria Bernardini De Pace: il commento sulla squalifica di Edoardo Donnamaria

Annamaria Bernardini De Pace, ospite di Casa Pipol, ha commentato le ultime vicende che hanno animato la casa del Grande Fratello Vip 2022. Contrarissima al politicamente corretto perchè “il politicamente corretto elimina la spontaneità e l’ironia”, l’avvocato commenta la squalifica di Edoardo Donnamaria spiegando di essere totalmente contraria al provvedimento disciplinare che è stato inflitto allo speaker radiofonico.

“Stocaz*o l’hanno detto tutti al Grande Fratello e poi ne hanno squalificato solo uno. Non l’ho visto tutto perchè mi addormentavo ma sticaz*i l’hanno detto tutti, ma se la sono presa con il concorrente che lavora a Forum (Edoardo Donnamaria ndr). Io non l’avrei squalificato perchè altrimenti erano da squalificare tutti”, dice l’avvocato.

Annamaria Bernardini De Pace boccia Antonella Fiordelisi

Annamaria Bernardini De Pace, ai microfoni di Casa Pipol, ha anche commentato l’eliminazione di Antonella Fiordelisi. “Godo che sia uscita”, ha detto l’avvocato che ha poi commentato la scelta dei genitori di pubblicare un post con cui hanno chiesto ai fan di non votarla scrivendo anche una lettera pubblica a Piersilvio Berlusconi.

“Errore tremendo. Io sono mamma e nonna e mi mangio le mani per non parlare perchè è chiaro che ho da parlare, ma sto zitta perchè le ho cresciute dando loro un salvagente per affrontare la vita e se non lo usano sono problemi loro. Non posso intervenire, rispetto la loro libertà e se mi chiedono rispondo, ma questi che scrivono la lettera, che se la prendono con Piersilvio Berlusconi, ma chi sono? Dimostra di avere un minimo di fiducia in tua figlia che ieri sera non ha fatto altro che rinfacciare la non partecipazione all’Isola dei Famosi“, ha concluso.

