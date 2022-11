Annamaria Bernardini De Pace/ “Mio marito Francesco Giordano? Fascista, era mio prof”

Di fronte alle telecamere della trasmissione di Rai Due “Belve”, Annamaria Bernardini De Pace ha ricordato anche le sue nozze con Francesco Giordano, suo professore di Diritto Romano all’università, uno dei primi esami che avrebbe dovuto affrontare nel corso del primo anno di Giurisprudenza. La loro storia fu travolgente e sfociò in un matrimonio durato sei anni, nei quali i due ebbero due figlie: Francesca e Chiara (ex moglie di Raoul Bova).

Bernardini De Pace: "Lucarelli? Selvaggia solo di nome"/ "Tanti mi vogliono morta..."

La conduttrice del programma Rai, Francesca Fagnani, ha ricordato che, in seguito al nascere dell’amore per Francesco Giordano, Anna Maria Bernardini De Pace interruppe il suo percorso di studi quando le mancavano diciotto esami alla laurea, dedicandosi al ruolo di madre e alla gestione della casa, un po’ come voleva il marito: “Certo, lui era fascista, io no – ha subito puntualizzato l’avvocato –. Io ero ultrafemminista. Ero molto innamorata di lui, stiamo parlando dell’uomo del quale sono stata più innamorata, perché era intelligentissimo, coltissimo. Poi mi separai e ricominciai a studiare, infatti ho iniziato a lavorare a trentacinque anni, non prima”.

Annamaria Bernardini De Pace: "Divorzio costa come un matrimonio"/ "Fino a 90mila €…"

ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE: “NON HO CHIESTO UN SOLDO AL MIO EX MARITO”

Al suo ex marito, Annamaria Bernardini De Pace non chiese un soldo e, di fronte a questo dato di fatto, Francesca Fagnani ha domandato, sorridendo: “È per questo che poi ha passato tutto il resto della sua vita a spennare i mariti e le mogli dei mariti?”.

Una battuta che ha fatto ridere anche la stessa intervistata, la quale tuttavia ha voluto sottolineare come l’affermazione della conduttrice di “Belve” contenesse una verità implicita: “È vero, io adesso ho molti più clienti uomini che donne. Il 70 per cento dei miei clienti è formato da uomini, ma per dieci anni ho avuto il 90 per cento di clienti donne. Comunque, alle donne faccio sempre pagare a rate, agli uomini chiedo subito tutto, perché poi succede che si innamorano di un’altra e se ne vanno… Non si sa mai: quella si fa comprare i gioielli…”.

Muccino vs Bernardini de Pace "Legale di Totti rovina figli"/ Lei "Non vale nulla"

© RIPRODUZIONE RISERVATA