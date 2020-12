Annamaria Bernardini De Pace Vs Carmelo Abbate/”Sei un meridionale! Donne stuprate..”

Annamaria Bernardini De Pace contro Carmelo Abbate a Mattino5

Annamaria Bernardini De Pace contro Carmelo Abbate a Mattino5 sul caso Genovese e la giovane stuprata. Questo è quello che offre la parte finale di Mattino5 condotta da Federica Panicucci che torna sul caso di Terrazza Sentimento mettendo da una parte Carmelo Abbate e Alessandro Cecchi Paone, pronti a puntare il dito contro Genovese e mettendosi dalla parte della vittima dello stupro, e chi, come l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, continua a dire che queste ragazze, vittima compresa, si sono messe in questa situazione di pericolo sotto la propria responsabilità. L’avvocato continua a dire che la ragazza è “colpevole” di essere finita in questa situazione e quando Carmelo Abbate continua a dire che non è così e che la donna e la vittima vanno protette, la De Pace conclude: “Sei un meridionale! Non metti la mano se c’è il pirana!”.

Scontro su “meridionali” a Mattino5

A quel punto succede di tutto in studio a Mattino5 e mentre Annamaria Bernardini de Pace continua a dire che lo stupratore è colpevole e va condannato con il massimo della pena, non ha un’attenuante, ma la colpevole è responsabile di sé stessa: “Genovese non ha attenuanti, è questione di responsabilità e non di colpevolezza. Lo stupro è da condannare, è sicuramente una schifezza ma chi va in queste feste sa già quello che rischia e quindi non ci va… Se uno va sulle strisce e viene travolto da una macchina la responsabilità è di quest’ultimo ma se uno con va con la testa nell’aria in una strada trafficata senza badare alle strisce la colpa non è di quello che guida”. Quando Carmelo Abbate tira di nuovo fuori la questione del Meridionale, lei risponde a tono: “Meridionale dicevo nel senso positivo, io ho avuto un padre meridionale a cui mi sono ribellata perché io, donna, mi difendo da sola e non mi lascio difendere dagli uomini, io vado e mi difendo da sola, se vanno una festa in cui c’è droga e mi tolgono il telefono me ne vado, è irresponsabile”.

Ecco il video del momento:

“Nessuna donna si mette nelle condizioni di farsi stuprare”@carmeloabbate a #Mattino5 risponde al pensiero dell’avvocato Bernardini De Pace sul caso Genovese e lo studio si accende pic.twitter.com/RcNZuM8R5n — Mattino5 (@mattino5) December 9, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA