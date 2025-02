Il figlio aspira a un premio al Festival di Sanremo 2025, intanto a casa Fedez ne arriva uno da Striscia la notizia, perché la mamma Annamaria Berrinzaghi ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli. La madre del rapper è stata intercettata dall’inviato del tg satirico proprio nella città ligure, dove le ha chiesto conto dei problemi che sta affrontando il figlio. Dopo la bufera per il divorzio da Chiara Ferragni sono emerse notizie e indiscrezioni su alcune amicizie “particolari”, come quella con il capo ultrà del Milan, Luca Lucci, che è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta.

Negli ultimi giorni, proprio a ridosso della partecipazione a Sanremo, sono emerse le rivelazioni sulla presunta amante. “Tutti santi siamo diventati“, ha commentato la mamma di Fedez ai microfoni di Striscia la notizia. Annamaria Berrinzaghi ha rassicurato, spiegando di non nutrire alcuna preoccupazione per il figlio.

La reazione della mamma di Fedez al Tapiro d’oro

Annamaria Berrinzaghi si è definita “una mamma strana” e “stronza“, parlando con Valeria Staffelli, stando alle anticipazioni fornite da Striscia la notizia, che manderà in onda stasera il servizio completo in merito alla consegna del Tapiro d’oro da parte dell’inviato. Ma Tatiana ai suoi microfoni ha risposto anche a una domanda sulla possibilità che il figlio trovi una nuova moglie: ha spiegato che è quello che spera per lui, del resto una mamma non può che augurare il meglio per un figlio.

Inoltre, ha rimarcato il fatto che è ancora giovane. “Fallo divertire“, ha tagliato corto la madre del rapper. Nei giorni scorsi, invece, ha fatto parlare di sé per l’incontro in un ristorante con la giornalista Selvaggia Lucarelli: dopo averla vista, si sarebbe alzata insieme alle sue amiche per andare via. Giorni prima, invece, c’era stato un incontro tra la giornalista e l’ex suocera di Fedez, che dal canto suo resta concentrato sulla sua esperienza sanremese.

