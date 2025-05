Tutto su Annamaria, dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le nuove dame del parterre del trono over di Uomini e Donne spicca Annamaria, una donna bellissima e dal portamento elegante e raffinato che si è fatta subito notare dal suo arrivo in trasmissione. Di Annamaria non si hanno molte informazioni perché non ha avuto la possibilità di presentarsi. Nella puntata di Uomini e Donne del 19 maggio 2025, Annamaria si è presentata al centro dello studio per parlare della frequentazione con Alessio Pili Stella. Il cavaliere, tra i protagonisti storici della trasmissione, dopo aver chiuso la frequentazione con Valentina, ha voltato pagina con Annamaria con la quale sembrerebbe stia andando tutto a gonfie vele.

Il cavaliere e la dama, al centro dello studio, raccontano di frequentarsi da una settimana e di aver trascorso un’intera giornata insieme. Alessio ha confessato di aver portato Annamaria alle terme scatenando la reazione dello studio.

Annamaria e la conoscenza con Alessio Pili Stella a Uomini e Donne

Tina Cipollari chiede cosa sia accaduto tra Alessio Pili Stella e Annamaria ma i due spiegano di essersi cambiati, aver indossato il costume e aver trascorso una piacevole giornata. Tina, però, non crede affatto che tra i due non sia accaduto nulla e Maria De Filippi la blocca: “Le terme sono piene di gente, non possono aver avuto contatti intimi davanti a tutti”.

Ad intervenire è anche Valentina che punzecchia Alessio Pili Stella: “A me ha portato a fare crioterapia, a lei alle terme. Ad Alessio basta che finiscano in bikini”, dice Valentina. “Volevo solo fare una cosa diversa. Portarla a cena è come avere un copione”, si difense Alessio. Tra quest’ultimo e Annamaria, dunque, tutto procede a gonfie vele.