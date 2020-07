Annamaria e Antonio al falò/ Si lasceranno? Lei cambia idea e.. (Temptation Island)

ANNAMARIA E ANTONIO USCIRANNO DA SINGLE DA TEMPTATION ISLAND 2020?

Annamaria e Antonio hanno chiuso la puntata di giovedì di Temptation Island 2020 e apriranno quella in onda oggi, eccezionalmente al martedì, ma con quale risultato? Siamo tutti con il fiato sospeso perché le anticipazioni rivelano che Annamaria potrebbe aver cambiato idea e di colpo avrebbe messo da parte il suo essere combattiva decidendo di uscire dal villaggio ancora al fianco di Antonio. Si tratta solo di ipotesi o c’è qualcosa che ancora non sappiamo e tutto andrà a rotoli? La verità verrà a galla solo questa sera nella nuova puntata del reality estivo dei sentimenti che ci porterà davanti a quel falò, su quel tronco, con Antonio pronto a difendersi convinto di non aver fatto niente di male con la single Ilaria e di aver resistito alla tentazione, e con Annamaria pronta a prenderlo a colpi di “strunz”. Come finirà e cosa risponderà il suo fidanzato?

ANNAMARIA AFFRONTA ANTONIO AL FALO’, LO LASCERÀ?

Il punto centrale del loro incontro sarà la famosa boa. Filippo Bisciglia consegnerà ai due fidanzati i video che mostrano il bell’Antonio alle prese con la sua voglia di rimanere con Ilaria lontano dalle telecamere usando proprio il mare e andando a largo per poi vantarsene una volta tornato nel villaggio. A quel punto Annamaria non solo gli farà notare che lo ha visto anche lei ma che le telecamere lo hanno seguito al mare mostrandolo poi con la single nonostante lui continui a dire di no. Nella scorsa puntata Antonio ha accettato di vedere Annamaria al falò, chiesto da lei, e una volta al cospetto della fidanzata si è detto cambiato: “In due settimane sono cresciuto tantissimo, sono maturato. Prima di entrare qui abbiamo detto che dovevamo metterci in gioco. Io ho capito tutti i miei errori del mio passato, tutte le mancanze che io ho avuto” lasciando intendere anche che forse la fidanzata non si sia lasciata andare tanto. Quest’ultima risponde furiosa: “Tu in questi 15 giorni hai fatto il porco! Mi hai uccisa!”. Lui sembra propenso ad uscire ancora con la sua fidanzata, lei farà lo stesso stasera?



