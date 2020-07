Annamaria e Antonio/ Lei fa le valigie e lui… bacia un’altra? (Temptation Island 2020)

ANNAMARIA FA LE VALIGIE, LASCIA TEMPTATION ISLAND 2020?

Annamaria fa le valigie, cosa avrà combinato Antonio? Questo è uno degli spoiler che i video pubblicati sui social ufficiali di Temptation Island 2020 hanno rivelato nelle scorse ore, ancora prima della puntata in onda questa sera che svelerà l’arcano. Sarà solo questa sera che scopriremo il perché della reazione di Annamaria e, soprattutto, delle sue lacrime. Da quello che si evince nel video sembra proprio che Annamaria vedrà qualcosa nel Pinnettu, delle immagini di Antonio nel villaggio insieme alle single e a quel punto darà di matto. Il giovane non si è comportato molto bene prima della partecipazione al programma e anche al suo arrivo nel villaggio le cose non sono andate bene. Antonio, 33 anni e un passato da latin lover, si è già lasciato andare a giochi e battutine con le single ma senza ancora eccedere, almeno non nella prima puntata, le cose sono già cambiate tanto da spingere Annamaria a tornare nella sua stanza per raccogliere le sue cose e fare le valigie? Le amiche e compagne di avventura la inviteranno a calmarsi e riflettere prima di andare via e lasciare il villaggio da sola, ci riusciranno davvero a fermarla?

ANTONIO HA AVUTO TANTE DONNE PRIMA DI TEMPTATION ISLAND 2020?

Già nella prima puntata Annamaria, 43 anni, si era lasciata alle lacrime pensando ai primi passi di Antonio nel villaggio in balia delle tentatrici di Temptation Island 2020. E’ stato allora che, seguita da Antonella Elia nei pressi della spiaggia, si è lasciata andare al racconto della sua vita parlando del suo amore per la madre e dei sacrifici che ha fatto vendendo la loro casa e comprandone una più grande e tutto per costruire qualcosa di importante con il suo fidanzato al quale è legata da due anni e mezzo. Lei, con un matrimonio alle spalle, fa la segretaria in un’azienda, lui è già padre di una bambina di 3 anni avuta da una precedente relazione, ma questo non sembra trattenerlo visto che in passato sembra abbia tradito la sua fidanzata che adesso si chiede: “perché non mi lascia andare e perché mi ha fatto fare questo grande passo di aggiustare casa e fare un prestito se non ha intenzione di stare con me?”. Lui nel video di presentazione non sembrava avere dubbi e si è lanciato in questa avventura al grido di: “Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole”. Qualcosa però deve essere andato storto visto che molte ragazze hanno commentato sui social dicendosi “vittime” di Antonio reo di aver nascosto, nelle presunte relazioni con loro, sia l’ex moglie, sua figlia e anche la sua fidanzata.

