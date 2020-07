Annamaria e Antonio, lei racconta il tradimento in un video/ Dopo Temptation Island..

Il falò di confronto tra Annamaria Lino e Antonio Martello a Temptation Island 2020 si è concluso come forse pochi avrebbero creduto. Dopo una lunga discussione, con tanto di lacrime, Annamaria ha perdonato il fidanzato, che nel villaggio si era avvicinato molto alla tentatrice Ilaria. Ma non è la prima volta che Annamaria perdona un comportamento simile. Proprio durante il falò di confronto, la donna ha parlato di tradimento da parte del fidanzato e, a confermarlo, ci sarebbe proprio un video, risalente a prima dell’avventura a Temptation Island. In questo Annamaria, facendo uso di un’applicazione, riproduce la voce Teresa Mannino e del suo monologo sul tradimento. Uno sketch che usa, però, a scopo personale. Infatti le parole della Mannino richiamano ciò che lei ha dichiarato a Temptation sul tradimento di Antonio.

Annamaria e Antonio stanno ancora insieme dopo Temptation Island? Intanto un video…

Durante il falò di confronto con Antonio, Annamaria ha infatti dichiarato: “Non ti ho mai beccato con un’altra ma ti ho visto messaggiare con un’altra, ho visto che avevi un altro cellulare e che lo hai buttato pur di non farmelo vedere. Mi sarei aspettata ciò che ha fatto all’inizio. L’ho accettato e ho aspettato.” Teresa Mannino, nel monologo usato da Annamaria nel suo video su Instagram, parla proprio di un cellulare buttato via e distrutto pur di non far leggere i messaggi alla compagna. Una coincidenza? Intanto nell’ultima puntata di Temptation Island 2020, in onda questa sera, scopriremo cos’è accaduto tra Annamaria e Antonio dopo il falò di confronto.

Visualizza questo post su Instagram Il #tradimento 😂🤣🙌🏼 Un post condiviso da Annamaria_Laino_real (@annamaria_laino_) in data: 6 Mag 2020 alle ore 10:46 PDT





