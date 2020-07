Annamaria e Antonio/ Si sono lasciati dopo il falò? (Temptation Island 2020)

ANNAMARIA E ANTONIO SI SONO LASCIATI DOPO TEMPTATION ISLAND 2020?

Cosa ne è stato di Annamaria e Antonio dopo il falò di confronto a Temptation Island 2020? Il reality sui sentimenti volge al termine e questo significa che mostrerà anche quello che è successo alle coppie dopo l’uscita dal villaggio, Annamaria e Antonio compresi. Le rivelazioni sulla loro coppia sono arrivate nella penultima puntata di martedì e da allora è arrivata una pioggia di critiche social soprattutto ai danni di lei che alla fine si è lasciata irretire dalle parole di lui lasciando il villaggio ancora da fidanzata, ma il loro sarà stato un percorso di successo? Antonio è arrivato al falò continuando a ribadire che quello che si vede è il suo carattere scherzoso e giocherellone e che lui stesso ha voluto creare tutte le situazioni possibili proprio per avere la prova di non cedere e, quindi, di amare tanto la sua Annamaria. Questo basterà?

LUI HA PARLATO DI MATRIMONIO E LEI…

La bella fidanzata si è un po’ ammorbidita proprio quando lui si è lanciato nella sua arringa finale parlando di una vita insieme e di un matrimonio, forse ad Annamaria interessava solo quello sin dall’inizio? La prova del nove arriverà proprio questa sera in questo finale di Temptation Island 2020 che rivelerà come sono andate le cose dopo che i due hanno deciso, tra abbracci e baci, di lasciare il programma insieme, ancora come due fidanzati. Sui due non sono ancora arrivati possibili spoiler ma non ci vuole poi molto a pensare che alla fine Antonio abbia davvero messo la testa al proprio posto magari chiedendole davvero di sposarlo una volta fuori dal villaggio. Sicuramente sentiremo ancora parlare di loro visto che più volte Annamaria ha ammesso di voler rifare il seno, diventeranno dei prezzemolini da social?



