IL CASO ANNAMARIA FRANZONI A LE IENE INSIDE

Sono trascorsi 23 anni dal delitto di Cogne, uno dei casi che torneranno d’attualità grazie a Le Iene Inside, che per la puntata di oggi ha realizzato un focus sulle “madri perdute“. Questo è il caso di Annamaria Franzoni, condannata per l’omicidio del figlio Samuele Lorenzi. Il bambino, che aveva solo 3 anni, è stato ucciso nel letto dei suoi genitori con 17 colpi alla testa, così violenti che alcuni schizzi di sangue hanno raggiunto fino ai due metri di altezza.

Stando al racconto della madre, che non ha mai confessato l’omicidio, ma anzi si è sempre proclamata innocente, la mattina del 30 gennaio 2022 uscì di casa per accompagnare il primogenito alla fermata del bus che lo avrebbe portato a scuola, al ritorno a casa avrebbe sentito dei rantoli arrivare dal letto dove aveva lasciato il figlio, scoprendo poi che era stato aggredito. Quando chiamò i soccorsi riferì che il figlio non respirava e aveva vomitato sangue, ma ai sanitari fu subito chiaro, al loro arrivo, che le cose erano andate diversamente: il cranio era fracassato e c’era materia cerebrale nella stanza.

I medici non riuscirono neppure a tentare di salvarlo, perché il piccolo Samuele morì proprio mentre veniva trasportato in sala operatoria. Inevitabilmente il delitto di Cogne sconvolse l’opinione pubblica e rappresentò un caso di svolta per l’informazione, visto che oltre al processo giudiziario ve ne fu uno mediatico, tra programmi tv che alimentarono sospetti e dibattiti. Ma è stato anche un caso importante per quanto riguarda il contributo della scienza forense, fondamentale per determinare la colpevolezza di Annamaria Franzoni.

DELITTO DI COGNE, LE INDAGINI E IL PROCESSO

La prima sospettata fu Annamaria Franzoni, condannata due anni dopo il delitto di Cogne a trent’anni di carcere: venne ritenuta colpevole di omicidio volontario aggravato. Determinanti furono non solo le discrasie nelle versioni da lei fornite, ma anche le prove scientifiche, a partire dalle tracce di sangue sul suo pigiama e sugli zoccoli. La penna venne ridotta in appello a 16 anni, con il rito abbreviato, pena confermata dalla Cassazione nel 2008. Di fatto, la mamma di Samuele Lorenzi ha scontato solo sei anni in carcere, perché riuscì a ottenere i domiciliari e dal 2018 è tornata in libertà.

Il caso, però, è caratterizzato da diverse questioni irrisolte, come il movente, che non è stato mai chiarito. Inoltre, non è stata mai trovata l’arma del delitto. Ciò ha alimentato l’ipotesi alternativa che il delitto di Cogne sia stato commesso da un’altra persona mai individuata, come sosteneva proprio Annamaria Franzoni, che tra l’altro avrebbe avuto pochi minuti per uccidere il figlio, ripulire la scena e chiamare i soccorsi, dopo aver accompagnato il figlio alla fermata dello scuolabus. Ma c’è anche chi ha ipotizzato un tentativo di depistaggio quando ha parlato di vomito di sangue, se non addirittura una reazione psicologica di negazione.

L’ANALISI DI ROBERTA BRUZZONE

Ma spunti interessanti ne ha forniti nel tempo la criminologa Roberta Bruzzone, che ad esempio in un suo speciale sul suo canale Youtube ha spiegato, ad esempio, che la sua “deliberata mancanza di informazioni ha determinato una lunga serie di compromissioni della scena del crimine, già dai primi istanti successivi al delitto“. L’esperta si chiede il motivo per il quale nascose come stavano realmente le cose ai sanitari, ma si è soffermata anche sui malori accusati prima e dopo il delitto, spiegando che “la conclusione più probabile è che la donna soffrisse di un disturbo di matrice ansiosa e depressiva anche all’epoca dei fatti, come minimo“.

Altro aspetto importante è il pigiama sporco di sangue, le cui macchie erano originate da schizzi, non derivate da contatto col piumone sporco, quindi era indossato dall’assassino durante l’aggressione. Per quanto riguarda il movente, mai chiarito, ci sono diverse ipotesi: per l’accusa Annamaria Franzoni agì in preda a un raptus per un accumulo di stress, tensioni e stanchezza.