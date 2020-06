Annamaria Furlan “Investire sull’Italia”/ Video “Al Sud rete ferroviaria dei Borbone”

Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, è intervenuta nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno 2020, ai microfoni di “Agorà”, talk show in onda su Rai 3, per parlare agli italiani all’indomani dell’incontro con Conte agli Stati Generali. “Abbiamo convenuto su alcune priorità per il Paese – ha dichiarato la sindacalista –: -9 punti di Pil e -30% di produzione industriale sono dati che necessitano di risposte forti e di investimenti ponderati e precisi. Ci saranno molte risorse da investire, grazie al Recovery Fund, e bisogna individuare da subito dove convogliarle”. Quali sono i progetti che richiedono una maggior attenzione sin da subito? “Serve sbloccare le infrastrutture. Dobbiamo portare l’alta velocità in tutta Italia, a partire dal Sud. Attualmente si stoppa a Salerno, poi c’è la rete ferroviaria dei Borbone. Inoltre, è indispensabile che la banda larga arrivi su tutto il territorio nazionale. La didattica a distanza ha precluso la possibilità di apprendimento a molti studenti”.

ANNAMARIA FURLAN: “SANITÀ DA RAFFORZARE”

La segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, ha poi proseguito il suo intervento elencando gli altri settori ai quali occorre mettere mano quanto prima. In primis, bisogna “rafforzare il nostro sistema sanitario. Anni e anni di tagli ai posti letto e al personale medico e infermieristico ci hanno fatto scoprire in tempi di pandemia un sistema sanitario troppo fragile per il nostro Paese”. Non solo: serve anche una riforma vera della pubblica amministrazione, con la digitalizzazione, che passa attraverso aggiornamenti dei dipendenti e investimenti. Senza dimenticarsi, inoltre, del filone produttivo, irrobustendo la produzione industriale e i servizi. Particolare attenzione, infine, ma dedicata alla riforma fiscale; secondo il punto di vista della Furlan, “il Fisco deve essere premiante per il lavoro e deve essere presente in misura minore sulle buste paga dei lavoratori e dei pensionati”. Fisco che deve essere meno invadente anche nei confronti delle aziende che investono in innovazione e in occupazione, ha chiosato la sindacalista.

Le cose da fare subito secondo @FurlanAnnamaria “Ci sono soldi da poter utilizzare per le opere infrastrutturali. Rafforzare il sistema sanitario diventato ormai troppo debole. Aggiornare la pubblica amministrazione. Rafforzare in modo strategico produzione industriale…” pic.twitter.com/iXFUsjQy1v — Agorà (@agorarai) June 16, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA