Annamaria Gallo è la moglie di Nino D’Angelo, il popolare cantautore ed attore napoletano considerato l’ambasciatore della musica neomelodica. Una grande amore quello nato tra i due che si sono incrociati per la prima volta quando erano entrambi giovanissimi; un incontro che ha lasciato il segno nelle loro vite visto che qualche anno dopo hanno deciso di sposarsi. Proprio Nino D’Angelo dalle pagine del settimanale Oggi ha raccontato il primo incontro con la compagna e donna della sua vita: “avevo 17 anni e lei solo 12”. Durante quegli anni Nino cantava ai matrimoni e proprio durante uno di questi eventi conosce Annamaria che, rimasta colpita dalla sua voce, gli si avvicina. In quel momento il cantaste rimase folgorato: “non disse nulla, ma la sua grazia mi colpì profondamente”.

Sta di fatto che Nino D’Angeo pensò immediatamente “Non ho mai visto nulla di più bello. Non so quando né come, ma la sposerò”. A credere nel loro sentimento è stato anche il padre di Annamaria Gallo che ha aiutato Nino all’inizio della sua carriera proponendo ad un festival musicale.

Nino D’Angelo e l’amore per la moglie Annamaria Gallo

Proprio Nino D’Angelo, ospite di Domenica In, parlando della moglie Annamaria Gallo ha ricordato il suocero dicendo: “il padre di Annamaria mi ha accolto a casa sua quando ero in difficoltà”. In realtà Nino si era perdutamente innamorato di Annamaria e così decise di scappare via con lei visto che inizialmente la sua famiglia non era tanto propenso a questa relazione. Dall’amore tra Nino e Annamaria nel 1979 è arrivato il primo figlio Antonio e successivamente è arrivato anche il secondo Vincenzo.

Che dire: una storia d’amore che resiste nel tempo quella tra Annamaria e Nino che sono legati da più di 40 anni. “Il nostro amore da adulti è ancora più intenso” – ha confidato il cantautore napoletano a Mara Venier a Domenica In che si è lasciato scappare anche un dettaglio : “Le dico sempre che dovrò andarmene prima di lei, perché senza di lei non sarei nulla”