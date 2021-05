Annamaria Malipiero, ex compagna Francesco Nuti/ Otto anni d’amore e una figlia

Annamaria Malipiero, ex compagna dell’attore e regista Francesco Nuti, sarà ospite in studio a “Domenica In” in occasione della puntata di oggi, domenica 16 maggio 2021, proprio alla vigilia del compleanno dell’uomo a cui è stata accanto per otto anni, dal 1992 al 2000. Una storia d’amore, la loro, da cui è nata Ginevra, figlia ventunenne della coppia (studentessa di Medicina e Chirurgia alla Sapienza di Roma), che, non appena è divenuta maggiorenne, è stata designata come tutrice dell’artista, vittima, purtroppo, di un drammatico incidente domestico. Nuti, infatti, nel 2006 è caduto dalle scale della propria abitazione, finendo in coma per tre mesi e subendo danni neuromotori di rilievo. Oggi, purtroppo, è muto e costretto sulla sedia a rotelle.

In una recente intervista pubblicata su “Verro Tv”, Annamaria Malipiero ha confessato che il suo ex è stazionario e che, negli ultimi periodi, non vi sono stati miglioramenti in merito alla sua situazione di salute. L’attrice, a livello professionale, oggi è nel cast di “Un posto al sole” ed è mamma di altri due figli oltre a Ginevra, Leonardo e Lucrezia.

ANNAMARIA MALIPIERO: “RITORNARE A GIRARE IN UNA SOAP È STATO EMOZIONANTE”

Nell’ambito di un’intervista rilasciata a Tvsoap.it, Annamaria Malipiero, ex compagna di Francesco Nuti, ha parlato del suo ingresso in “Un posto al sole” con il personaggio di Lidia Arena. “Ho fatto dei provini per altri ruoli, per i quali sono stati scelte altre attrici. In seguito, sono stata chiamata proprio per Lidia. Ritornare a girare in una soap per me è stato emozionante. Mi ha portato indietro nel tempo, facendomi ripensare a Vivere”, ha dichiarato la donna, passando poi ad analizzare il suo incarico all’interno della soap “Vivere”, nella quale ha impersonato Rebecca Sarpi: “Era davvero perfida e, in quanto tale, è stata tra i personaggi più amati di Vivere. Appena sono entrata in scena, il pubblico mi guardava con un po’ di sospetto a causa di questa cattiveria. C’è voluto sicuramente del tempo per entrare nel cuore della gente, ma ad oggi Rebecca viene ancora ricordata, a distanza di tanti anni. È il ruolo con cui vengo identificata maggiormente. Mi sono sicuramente divertita ad interpretarla. Era diversa da me, da quella che ero e che sono nella mia quotidianità. Da allora sono passati tanti anni, ma Rebecca è un ricordo indelebile del mio cuore”.

ANNAMARIA MALIPIERO: UN PASSATO TRA INCANTESIMO E CENTOVETRINE

Annamaria Malipiero, ex compagna di Francesco Nuti, ha ricordato a Tvsoap.it che lei era nel cast della prima stagione di “Incantesimo”: “Ho interpretato una ragazza che moriva dopo un difficile parto, potendo lavorare a stretto contatto con Gianni Lepre. Nonostante la morte, sono stata poi ricorrente nelle puntate successive. Anche lì mi sono divertita. Incantesimo ha avuto un grande successo”. Poi, l’esperienza in CentoVetrine, dove ha interpretato Maddalena Sterling: “Era una bella guerriera, nascondeva molti segreti. Voleva portare avanti una vendetta misteriosa. Era una circense, che aveva dentro di sé un grande dolore. Mi è piaciuta tanto come personaggio. Mi ha affascinata fin dal primo momento. Il mio arrivo lì è stato voluto dal direttore artistico Daniele Carnacina, che mi ha chiamato dopo i tanti anni trascorsi a Vivere”.



