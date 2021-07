Annamaria Malipiero, ex Francesco Nuti/ “Nessun miglioramento, ma siamo felici”

Annamaria Malipiero, attrice ed ex modella originaria di Padova, è l’ex di Francesco Nuti. Anche se hanno avuto una figlia, Ginevra Nuti, non risulta che i due siano mai stati sposati. Annamaria è molto legata a lui: basti pensare che nel maggio scorso ha rilasciato una lunga intervista a Domenica in, in cui ha informato i fan circa le condizioni di salute dell’attore. Insieme a lei c’era anche Ginevra, venuta al mondo nel 1999. Oggi è proprio lei a occuparsi di suo padre, anche se Annamaria non cessa di stargli accanto.

La vita privata di Annamaria Malipiero

“È stazionario, non ci sono miglioramenti, ma già questo ci fa piacere”, aveva detto Annamaria Malipero a Vero nello scorso febbraio. L’attrice, nata il 23 marzo 1972, conobbe il collega negli anni Novanta. I due intrattennero una relazione quasi decennale, che culminò nella nascita della figlia Ginevra. Oggi risulta legata al dentista Marco Bindelli, dal quale ha avuto i due figli Lucrezia e Leonardo. È dotata della caratteristica somatica dell’eterocromia, cioè ha un occhio totalmente azzurro e uno per metà azzurro e per metà marrone.

Annamaria Malipiero: l’esordio ai concorsi di bellezza

Annamaria Malipiero ha iniziato a lavorare come modella per poi debuttare anche al cinema e in televisione. Nel 1998 partecipa a Miss Italia con il titolo di Miss Linea Sprint Veneto. Nel 1989 vince insieme alla madre il concorso Mother & Daughter, a cui partecipano appunto coppie di madri e figlie. Nel 1990 partecipa anche a Miss Universo. La fama arriva nel 2002, quando entra a far parte del cast della soap opera di Canale 5 Vivere. Il suo ruolo è quello della perfida Rebecca Sarpi. Nel 2012 è la volta di una nuova soap, Centovetrine, in cui interpreta Maddalena Sterling.

