Annamaria, mamma Stefania Orlando/ Dedica al Grande Fratello Vip: “Sempre unite”

C’è un legame molto forte che Stefania Orlando ha nella sua vita e che ogni volta possibile celebra, che sia fuori o dentro la Casa del Grande Fratello Vip: la sua mamma. Annamaria è la donna più importante della vita della conduttrice e cantante che sta dando prova di grande carattere nella Casa più spiata d’Italia. È alla sua mamma, alla vigilia del suo compleanno, che Stefania ha dedicato una torta fatta con l’aiuto di Elisabetta Gregoraci. Poi, diretta alla telecamere, la Orlando ha fatto i suoi auguri a distanza alla mamma. La signora Annamaria potrebbe risponderle questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, magari con un videomessaggio o addirittura facendo il suo ingresso nella Casa.

La dedica di Stefania Orlando alla mamma Annamaria: “Uniti oggi più di ieri”

Su Instagram alcuni mesi fa Stefania Orlando ha dedicato alla sua mamma Annamaria un bellissimo messaggio per la Festa della mamma. Queste le sue parole, corredate da una foto che le vede passeggiare mano nella mano: “Mamma, mi hai sempre amata, salvata, compresa e protetta come solo una madre sa fare. Abbiamo tantissime foto insieme ma ho scelto questa non a caso, perché oggi sono io che ti prendo per mano e sei tu che hai più bisogno di amore e attenzioni, e noi figli, insieme a papà, non te le facciamo mai mancare, sempre uniti, oggi più di ieri e meno di domani. Oggi sei tu la mia “bambina” e forse mi sento un po’ mamma anche io. Tanti auguri”.





