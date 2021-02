Annamaria, mamma Stefania Orlando/ Quella telefonata in diretta che stupì tutti

Annamaria è la mamma di Stefania Orlando, spesso l’abbiamo anche vista protagonista al Grande Fratello Vip 2020 dove è intervenuta per sostenere proprio la figlia. Lo scorso novembre infatti, quando il programma era ai nastri di partenza, ha chiamato in diretto e ha specificato: “Grazie amore, sei bellissima e bravissima”. L’impatto sulla Orlando è stato sicuramente molto forte tanto che durante la telefonata è scoppiata a piangere nella casa. Certi messaggi non passano inosservati per i protagonisti del reality show più famoso della televisione, anche per la situazione particolare vissuta nell’isolamento dal mondo così come lo conosciamo.

Annamaria, mamma Stefania Orlando: le parole dell’attrice

L’attrice Stefania Orlando ha sempre parlato con grandissimo affetto di sua mamma Annamaria. In diretta al serale del Grande Fratello Vip alcuni mesi fa è tornata sul discorso, specificando: “È stata sempre molto dolce con me, una chioccia sempre presente. L’ho vista sempre premurosa. Non mi ha fatto mai mancare il suo appoggio senza farmi sentire giudicata anche quando ero un’adolescente. Ero una ragazza timida e insicura, lei ha sempre messo mano e mi ha aiutato. Anche nelle mie scelte lavorative mi ha sempre sostenuto”.



