Annamaria piange per i 3 figli/ “Vi ho abbandonato per amore” (C’è posta per te)

Puntata di C’è posta per te ricca di emozioni quella del 22 febbraio che trova tra i protagonisti anche Annamaria e Alberto. “Per viver con quest’uomo io sono scappata di casa e ho perso tutti e tre i miei figli che non mi vogliono né vedere né sentire.” ha raccontato la donna a Maria De Filippi. I figli sono Fabiana, Mario e la più piccola è Elisa. La storia di Annamaria è quella di una donna che non trova più affinità con un marito che tende ad allontanarsi da lei. Quando lui migliora nei suoi confronti, le cose per lei si sono già spezzate. Intanto conosce Alberto e se ne innamora e arriva a decidere di vivere questo suo amore. Scrive così tre lettere ai suoi figli, cambia numero di telefono e scappa via, senza dire altro.

Annamaria chiede scusa ai figli a C’è posta per te

Annamaria decide solo qualche tempo dopo di chiamare i suoi figli. Se le due ragazze decidono di rispondere alle sue telefonate, Mario non vuole sentirla. Annamaria ha dunque deciso di mandare l’invito a tutti e tre i suoi figli, alla fidanzata di Mario e anche all’ex marito Marco che, però, è l’unico che non accetta. All’apertura della busta, Mario vede al fianco di sua madre anche Alberto e chiede subito che venga mandato via. L’uomo accetta di uscire e lasciare sola la compagna con i figli. Lei, in lacrime, fa le scuse ai suoi figli per averli abbandonati con delle lettere e chiede il loro perdono. Loro sono abbastanza scossi e, soprattutto Mario, ancora parecchio arrabbiato con sua madre. E infatti, sul finale, i figli decidono di chiudere la busta e non perdonarla.

