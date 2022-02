Annamaria piange per la figlia: “6 anni che mi ignori”/ Lite a C’è posta per te

La nuova puntata di C’è posta per te continua con la storia di Annamaria. La donna è mamma di tre figlie, Daniela è quella che vive con lei e che è con lei sul divanetto, ma gli altri due, Salvatore e Maddalena, da sei anni non vogliono più avere contatti con lei. Salvatore non risponde neppure a telefono, l’altra figlia invece le ha risposto sono per dirle parole offensive.

C'E' POSTA PER TE 2022, 5A PUNTATA/ Storie, diretta: Chiara perdona Simone, Maria...

I due non le perdonano di aver lasciato il padre e sono convinti che lei aveva già il suo attuale compagno e per questo aveva lasciato la loro casa, cosa però non vera. L’invito è stato però inviato soltanto alla figlia Maddalena che ha accettato ed è in studio ma più agguerrita che mai. Dall’altra parte della busta, Annamaria al solo vederla scoppia in lacrime e inizia con il suo appello.

SIMONE E CHIARA, STORIA DI TRADIMENTO A C'È POSTA/ "Più volte con altre donne", lei…

Annamaria chiede scusa alla figlia Maddalena a C’è posta per te

“Sono già tanti anni che non ci sentiamo più, che abbiamo interrotto i rapporti.” esordisce Annamaria. “Io ho lasciato vostro padre ma non voi, non volevo abbandonarvi. Io quando sono andata via è perché non stavo più bene, ho cercato di andare avanti ma non ce l’ho fatta. I messaggi che tu mi hai scritto erano offensivi, io però penso di essere sempre stata un’ottima madre e se ho sbagliato ti chiedo scusa. Adesso sono un po’ più serena ma solo grazie a Daniela che non mi ha mai abbandonata. Voi però siete i miei figli, la mia vita.” dice ancora la donna. “Lei dice che ci ama ma io sono qui da sola.” replica Maddalena, dicendosi infuriata con lei perché ha abbandonato sia che che suo fratello. Maddalena alla fine apre la busta per sua sorella Daniela ma non per sua madre.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ "Mutandine in auto? Mi danno carica…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA