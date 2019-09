ANNAMARIA SORRENTINO/ Il giallo della Miss a Parghelia: “Non si è suicidata”

Sta assumendo tutti i contorni del giallo la morte di Annamaria Sorrentino, 29enne napoletana ex Miss Campania Sorda, trovata morta a Parghelia, località costiera poco distante da Tropea. La giovane donna è precipitata dal balcone della casa-vacanze in cui stava trascorrendo le ferie in compagnia del marito e di altre due coppie di amici e, dopo due giorni di agonia in ospedale, ha trovato la morte. Emergono però dei dubbi rispetto alla versione fornita dagli inquirenti, i carabinieri di Vibo Valentia, che hanno ascoltato il marito e i vicini di casa senza iscrivere alcun nome nel registro degli indagati. La tesi all’apparenza più probabile, quella del suicidio, non sembra infatti convincere nemmeno la madre di Annamaria che, intervistata da La vita in diretta, qualche giorno fa, si è detta sicura: “Mia figlia non si sarebbe mai suicidata. Era una ragazza piena di vita e di ambizioni. Voglio solo scoprire la

verità e che giustizia sia fatta”.

ANNAMARIA SORRENTINO, IL GIALLO DELLA MISS A PARGHERIA

Ma allora cosa potrebbe essere successo ad Annamaria? Da quanto è emerso dalle testimonianze raccolte dagli inquirenti, il giorno prima della tragedia, nelle prime ore del mattino una pattuglia dei carabinieri si sarebbe recata nella residenza occupata dalla vittima e dal marito, dov’era stata segnalata una lite furibonda. Passa qualche ora e la ragazza precipita da un’altezza di 10 metri, sbatte contro un parapetto e resta per terra priva di sensi. Il fratello Gennaro, intervistato dal settimanale Giallo, si è detto sorpreso che nessuno abbia visto nulla: “Dicono che si sia suicidata, ma non credo a una sola parola pronunciata da chi era presente in quella casa. Oltre al marito di mia sorella, c’erano altre due coppie di amici, anche loro sordi, con i rispettivi gli. Mi sorprende che nessuno abbia visto nulla. È impossibile. Mia sorella, non mi stancherò mai di dirlo, non si è uccisa”.

