Annamaria Sorrentino, morte di Miss Campania/ Istigazione al suicidio o omicidio?

Ci sono novità in merito alla morte di Miss Campania, Annamaria Sorrentino. Oggi il programma di Rai Uno, Storie Italiane, è tornato ad occuparsi del caso del decesso della giovane, classificato inizialmente come un suicidio: la ragazza si sarebbe buttata dal balcone mentre si trovava in vacanza in compagnia di amici. Peccato però che la famiglia non abbia mai creduto a questa ipotesi, le forze dell’ordine hanno quindi aperto un’indagine per capirci chiaro, iscrivendo sul registro degli indagati il marito della vittima. La criminologa Bruzzone, in studio a Rai Uno, ha spiegato: “Ci sono delle valutazioni in corso, anche sulla caduta della stessa”. In collegamento la sorella di Annamaria, Lisa, che ha invece spiegato: “Paolo (il marito ndr) è sempre indagato per omicidio, stiamo aspettando gli esiti dei cellulari e dovremmo sapere qualcosa all’inizio del mese di aprile”.

ANNAMARIA SORRENTINO, MORTE MISS CAMPANIA: LE PAROLE DEL MARITO

Paolo Foresta è l’unico indagato con l’accusa di omicidio preterintenzionale, ma lo stesso si è sempre dichiarato innocente. In una recente intervista a Chi l’ha Visto? (è sordomuto), aveva spiegato: “Ho provato a reggere Annamaria prima che si buttasse di sotto, ma non sono riuscito a farlo. Nel momento in cui è accaduto ho chiamato la polizia, ma non ho mandato un messaggio ai famigliari perchè gli stessi agenti mi hanno detto di fermarmi e di non dire nulla”. Identica la tesi di un amico dei due che si trovava nella casa di vacanza al momento della tragedia: “Paolo stava avvicinandosi ad Annamaria per prenderla non per picchiarla”. Lisa ha quindi ripreso la parola: “Nessuno ci aveva avvisato quando accaduto, ci ha chiamato solo la dottoressa, nessuna chiamata delle forze dell’ordine, del marito, nessuno”. Nelle prossime settimane si avranno ulteriori novità sul caso.

