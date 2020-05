Annamaria Sorrentino, svolta omicidio/ L’amico Gaetano indagato “l’ha spinta lui!”

Pubblicità

Il caso di Annamaria Sorrentino, ex miss Campania morta dopo essere precipitata dal balcone della villetta di Tropea dove stava trascorrendo le vacanze con il marito Paolo Foresta ed alcuni amici è stata affrontata nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto. Per la morte della giovane donna si è aggiunto un nuovo indagato. Si tratta dell’amico Gaetano che dovrà rispondere – così come il marito di Annamaria – di omicidio preterintenzionale. Secondo la procura di Vibo Valentia, uno dei due al culmine di una lite con la ragazza ne avrebbe procurato la morte facendola volare già dal balcone a Parghelia, nei pressi di Tropea, dove erano in vacanza. La notizia, ripresa dalla trasmissione di Rai3, è stata riportata sull’ultimo numero del settimanale Giallo dopo le dichiarazioni di una supertestimone che avrebbe assistito a tutta la scena e che sarebbe già stata sentita dagli inquirenti. La donna era in videochiamata con Annamaria mentre accadeva il dramma. “Gaetano ha spinto, Annamaria è caduta, si è aggrappata. Paolo, Salvatore sono scappati, tutti sono scappati”, ha riferito. La testimone avrebbe visto anche gli istanti successivi alla tragedia perchè il telefono di Annamaria era posizionato sul tavolo del balcone.

ANNAMARIA SORRENTINO, SVOLTA OMICIDIO: SPUNTA UN NUOVO INDAGATO

Anziché soccorrere Annamaria Sorrentino, i suoi amici tra cui Gaetano e la moglie, si sarebbero subito premurati di caricare la macchina per ripartire, come evidenziato da alcuni testimoni, ma perchè? “Ho visto che dalla casa assolutamente indisturbati stavano andando via tre dei componenti, poi sono stati fermati da noi e sono rientrati dentro”, ha dichiarato ai microfoni della trasmissione Chi l’ha visto una vicina di casa. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto realmente. Ciò che è certo è che Annamaria viveva ormai da mesi con il marito come se già separati. Alla vacanza aveva preso parte anche Salvatore, il suo amante. Relazione clandestina della quale erano a conoscenza sia il marito di Annamaria che la moglie di Salvatore. Sarebbe stato Gaetano a convincerli a partire tutti insieme. Ma perchè aveva tutto questo interesse? Secondo la famiglia della vittima quella vacanza era solo un tranello per smascherare Annamaria, organizzato da Gaetano e Daniela, moglie di Salvatore. E ne è convinta anche la supertestimone. “Era una morte annunciata perchè la sera precedente avevamo comunque capito che stava succedendo qualcosa di molto grave”, ha aggiunto la vicina di casa. L’amica Claudia ha raccontato una versione completamente diversa rispetto a quella di Gaetano: “Annamaria è morta, l’ha spinta Gaetano. Paolo ha paura e sta zitto, non vuole parlare hai capito!”. Le sue accuse sono tutte da provare ma la procura avrebbe trovato i primi riscontri sugli orari delle videochiamate. Ma perchè si è fatta avanti solo ora? Gaetano, a suo dire, l’avrebbe chiamata minacciandola “di stare zitta altrimenti mi avrebbe tagliato la gola”.



