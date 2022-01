Annamaria, Vincenzo e Toni: moglie, figli D’Angelo/ Il cantante: sempre fedele a loro

Annamaria D’Angelo è la moglie del celebre cantante Nino D’Angelo. Tra i due è stato subito colpo di fulmine, si sono conosciuti in giovane età e hanno alimentato la loro storia giorno dopo giorno, nonostante le difficoltà economiche ed una carriera che stentava a decollare. I primi anni, infatti, non sono stati facili perché l’artista era ancora agli inizi del suo percorso nel mondo della musica. Dal loro amore sono poi arrivati i figli Antonio e Vincenzo, entrambi ormai uomini adulti.

In diverse interviste Nino D’Angelo ha speso parole al miele per la sua dolce metà e i suoi figli, sempre al suo fianco anche nei momenti più difficili della sua vita. In particolar modo, il cantante ha ricordato il periodo della depressione e di come sia riuscito a venirne fuori grazie all’amore per la sua famiglia, che gli è sempre stata vicino. Condivisione e dialogo sono infatti uno dei tanti valori che unisce e tiene indissolubilmente legata la famiglia D’Angelo.

Nino D’Angelo e l’aneddoto sul matrimonio con Annamaria

In una bella intervista rilasciata alla rivista Panorama, il mitico ‘caschetto d’oro’, a proposito del rapporto con la moglie Annamaria, ha svelato qualche interessante aneddoto. Uno riguardava il loro matrimonio, ovvero quando entrambi erano a corto di denaro e allora lui chiese al prete di poter utilizzare gli addobbi di una celebrazione precedente. “Dovevo sempre inventarmi qualcosa”, aveva raccontato orgoglioso Nino D’Angelo. “Io ero uno scugnizzo, significa uno che sa vivere, quindi una persona che affronta tutto. Mia moglie? Le sono sempre stata fedele. A lei e alla mia Napoli”, aveva sottolineato il cantante partenopeo, evidenziando il legame con la sua dolce metà e con una città che non smette mai di amare.

