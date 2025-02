Tony Effe fa una dedica speciale a sua madre Annarita sul palco di Sanremo 2025. Difatti, la nomina direttamente nel suo brano, “Damme ‘na mano”, svelando che l’unica donna che ama è proprio lei. Nel testo della canzone, l’artista si rivolge ad una donna, descrivendo la loro storia come un legame immortale tra le strade della sua Roma, in una notte che sembra non finire mai. Ad un certo punto, poi, cita esplicitamente sua madre nel verso: “Sono il classico uomo italiano, amo solo mia madre Annarita“.

Ma chi è esattamente la signora Annarita? Di lei non si hanno molte informazioni, solo che in passato ha lavorato in hotel e che quando il figlio era piccolo era solita accompagnarlo sui set cinematografici. Il rapporto del rapper romano con i genitori non è sempre stato semplice. “Prima era molto affettuoso, ma durante l’adolescenza è stato ingestibile. Non si confida, è come se avesse pudore dei sentimenti”, ha svelato la mamma in un’intervista a Le Iene. Allo stesso modo, il padre ha dichiarato che vorrebbe avere un rapporto più stretto con lui: “A parte i messaggi su WhatsApp, non c’è un dialogo bello completo. Non è che mi faccia stare proprio male, però ci penso costantemente”.

Annarita, chi è la mamma di Tony Effe presente nella sua canzone “Damme ‘na mano”

Sempre a Le Iene, la signora Annarita ha svelato di non essere una grande fan delle canzoni di suo figlio Tony Effe: “Io ho sempre amato Renato Zero, non parlava sempre di sesso, di droga, di troie. Ti prego”. Allo stesso modo, non sembra apprezzare neanche i suoi numerosi tatuaggi: “Che schifo ogni tatuaggio, mi è capitato un figlio così”. Difatti, dopo aver coperto tutti i suoi tattoos in occasione del suo debutto sul palco dell’Ariston, il cantante ha svelato di aver reso molto felice sua madre.

Il rapporto tra Tony e i suoi genitori sembra essersi rafforzato grazie alla relazione con Giulia De Lellis. Da quando i due stanno insieme, il rapper si è mostrato sempre più spesso in compagnia di sua madre e suo padre, presenti anche al compleanno dell’influencer. Inoltre, mamma Annarita ha accompagnato Tony e Giulia a Sanremo 2025, posando per una foto sul red carpet insieme alla nuora. La donna era quindi presente per ascoltare la tenere dedica che il figlio le ha fatto nel suo brano “Damme ‘na mano”.