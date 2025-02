Tina Cipollari è famosissima e tutti la amano per la sua simpatia a Uomini e Donne, programma dove svolge il ruolo di opinionista da ormai oltre vent’anni. Pochi conoscono però la sorella Annarita, che è più grande di lei ed è nata in seguito a un momento doloroso per la famiglia, la perdita di una bambina neonata che aveva portato ad un esaurimento la mamma di Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Giuseppe e Cristina si sono baciati: "Eravamo a casa e…"/ Tina sbotta: "A lui non credo!"

“Mia madre ha aspettato un po’ prima di avere un’altra figlia e sono nata io” ha detto Annarita, la sorella della storica opinionista. Tina Cipollari ha sempre raccontato che quando erano piccole non andavano molto d’accordo e che la sorella non aveva accettato di buon grado la sua nascita. A proposito di questo, la star di Uomini e Donne aveva dichiarato in un’intervista che Annarita la spinse giù dalle scale quando lei aveva solo due mesi: “Ho rischiato la vita, poi, uno si chiede perché sono così” ha concluso. L’opinionista ha poi confessato di aver sofferto per tanti anni che la sorella fosse più bella di lei.

Cosimo, chi è corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne e che lavoro fa/ Esterna con dono prezioso

Tina Cipollari, la sorella Annarita e il rapporto col padre: “Era severo, ma…”

Molti non sanno che a Uomini e Donne ci dovrebbe essere stata Annarita al posto di Tina Cipollari. A raccontarlo è stata la stessa opinionista, che ha spiegato che all’epoca la trasmissione era alle prime puntate con un certo Roberto come protagonista. Quest’ultimo prometteva di donare un anello alla donna della sua vita, e Annarita voleva mettersi in gioco nel programma di Maria De Filippi. Così, Tina Cipollari ha preso in mano il telefono e ha chiamato per conto della sorella: “Risposero e doveva intervenire lei, ma non ne voleva sapere, cominciai a parlare io e mi invitarono“.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 7 febbraio 2025/ Nuove conoscenze per Tina Cipollari e Gemma Galgani

Dopo l’invito a Uomini e Donne, Tina non era stata la scelta di Roberto: “Feci un macello“, ha detto a Fanpage. Come spesso ha dichiarato, l’opinionista e la sorella vengono da una famiglia molto umile, con genitori che le hanno amate tantissimo. In particolare, Tina Cipollari, oggi a sua volta tronista a Uomini e Donne, ha spiegato di essere stata legatissima a suo padre e viceversa. Quando lui è morto ha sofferto moltissimo e gli è stata accanto fino all’ultimo respiro. Racconta poi che quando era bambina, l’uomo era decisamente severo, ma che con gli anni si è ammorbidito un po’. In ogni caso, oggi, lei e Annarita hanno un ottimo rapporto e non è raro trovare foto di loro due insieme sul web.