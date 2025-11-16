Chi è Annarita Cipollari, la sorella che per anni ha vissuto in competizione con Tina e che oggi ritrova un equilibrio lontano dal caos di Uomini e Donne.

La sorella maggiore di Tina Cipollari si chiama Annarita, e porta avanti un rapporto molto speciale con la celebre opinionista di Uomini e Donne. Oggi, andiamo a scoprire chi è, cosa fa, la storia della sua vita e tanto altro. Nata nel 1957 a Viterbo, Annarita Cipollari ha un carattere molto forte esattamente come sua sorella, che spesso si distingue nel dating show di Maria De Filippi per il suo modo stravagante di rispondere ai concorrenti.

Molti sono impressionati anche dal fatto che Annarita somiglia molto a Tina Cipollari a livello fisico, tanto che spesso le hanno scambiate per due gemelle. A differenza dell’opinionista, Annarita sembra però essere più riservata e attenta alla sua privacy mantenendo la sua vita privata decisamente misteriosa. Anni fa era finita al centro del gossip per essere rimasta molto legata a Kikò Nalli dopo il divorzio di Tina, e i due avevano continuato a frequentarsi anche dopo la separazione, cosa che non rendeva felice la Cipollari.

Tina Cipollari sulla sorella Annarita: “Sei stata una delusione“

“Annarita, che delusione. Sei voluta entrare nelle discussioni tra me e mio marito Kikò. Tu, mia sorella, sua complice“, aveva detto Tina vedendo la sorella continuare a frequentare l’ex: “Guarda che ha questo punto potrei anche pensare male… piantala. Me ne hai fatte di tutti i colori e questa rivalità con me è durata fino al periodo dell’adolescenza”. Per quanto riguarda la vita privata di Annarita, si sa che la sorella di Tina Cipollari è stata sposata e ha un figlio, ma il suo matrimonio è naufragato dopo qualche anno dalle nozze.

Nella loro vita, le due sorelle non hanno avuto un ottimo rapporto. Pare che l’invidia di Annarita nei confronti di Tina si facesse sentire sin da quando erano piccole: “Mi ha buttata giù dalle scale perché gelosa“, aveva raccontato l’opinionista riferendosi a quando erano bambine. Oggi, la sorella sembra aver superato il fatto di sentirsi costantemente l’ombra di Tina Cipollari, e fortunatamente il loro rapporto è più sano rispetto a prima.