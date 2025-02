Lo scontro tra America e Mirella a C’è posta per te 2025 degenera in studio. Le due donne, figlia e moglie di Donato, si scontrano, perchè la prima accusa l’altra di aver impedito a suo padre di essere presente; Mirella, invece, le dice: “Tu sei gelosa e possessiva, sei una persona aggressiva, tu ci hai messo il bastone tra le ruote!” “Noi abbiamo rischiato davvero di separarci”, aggiunge Donato.

“Io da te non voglio una casa, una macchina, io non ce la faccio più… io voglio stare con te!”, implora la figlia Anerica, trovandosi di fronte un muro sia dal padre che da Mirella. “Mi hai ferito e la mia ferita è profonda, non è facile a risolvere. Anche se sei il mio sangue, ti devi portare rispetto a mia moglie.”, dice Donato alla figlia in lacrime. Infine decide di chiuderle la busta: “Mirella sta al primo posto, io la amo troppo e voglio stare tranquillo con lei”. Fischi in studio per la coppia mentre lascia lo studio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di America a C’è posta per te 2025, allontanata da suo padre Donato “per colpa” della nuova moglie

La seconda storia della quarta puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonisti America e Gennaro, una coppia di marito e moglie che chiama per il papà di lei, Donato, che non vuole avere rapporti con la figlia da sette anni. Annarita è certa che la causa di questa frattura col padre sia Mirella, la seconda moglie del padre. “Ne ho la certezza perché 4 anni ho incontrato mio padre al supermercato, lui non c’era e mi ha abbracciato in lacrime. Quando gli ho chiesto di fare pace, lui mi ha detto di non perché non poteva.” ha raccontato la donna a Maria De Filippi.

America racconta come il rapporto con suo padre sia stato stravolto dall’incontro dell’uomo con Mirella. La donna non fa subito una buona impressione alla figlia, ma lei fa finta di nulla e va avanti per il bene dell’uomo. Tante cose, però, iniziano a cambiare. America si accorge che, di punto in bianco, scompaiono dalle pareti della casa del papà le foto sue e di suo fratello: al loro posto ci sono solo foto di Mirella insieme all’uomo.

America al papà Donato: “Da quanto hai conosciuto Mirella sei cambiato”

L’uomo cercherà poi di nascondere ogni piccolo pensiero nei confronti della figlia, chiedendole di non dirlo alla moglie. Donato e Mirella hanno accettato l’invito. Nel vederli a C’è posta per te 2025, America si commuove e si rivolge subito a Donato: “Ciao papà, sono passati sette anni, non ci siamo né visti e né sentiti. Mi manchi, da quando è entrata Mirella nella tua vita è cambiato tutto. Anche tu sei cambiato verso di noi. Mi avete anche accusato di avervi truffato, cosa che non avrei mai fatto! Io so che soffri anche tu come soffro io, siamo lo stesso sangue. Se Mirella non accetta, perché tu non puoi continuare ad essere il mio papà?”