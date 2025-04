Annarita è la sorella di Tina Cipollari, la popolare opinionista del dating show televisivo di Uomini e Donne. Un rapporto speciale quello tra le due sorelle che, insieme, sono protagoniste di una intervista doppia trasmessa nello speciale “Verissimo – Le Storie”. Non solo sorelle, Annarita e Tina sono anche grandi amiche, ma durante il loro rapporto non sono mancati dei momenti di crisi e di grande difficoltà che le hanno portate anche a lunghi di periodi di lontananza. Il motivo? Nel 2018 quando Tina Cipollari e l’ex marito Kikò Nalli hanno confermato la fine del loro matrimonio, Annarita ha preso le difese del cognato andando contro la sorella.

Kikò Nalli, chi è l'ex marito di Tina Cipollari/ "La separazione una scelta condivisa"

Una scelta che Tina non ha apprezzato al punto da sfogarsi con lunghissimo post sui social in cui ha espresso tutto il suo dispiacere per il comportamento della sorella. “Annarita, che delusione” – ha scritto in quell’occasione l’opinionista di Uomini e Donne che ha poi aggiunto – “sei voluta entrare nelle discussioni tra me e mio marito Kikò. Tu, mia sorella, sua complice”.

Tina Cipollari, nuovo compagno dopo Kikò Nalli?/ Opinionista Uomini e Donne: "spero arrivi uomo giusto"

Annarita e Tina Cipollari: dalla lite per Kikò Nalli alla pace

Ma non finisce qui, visto che Tina Cipollari parlando della sorella Annarita ha anche rivelato: “hai avuto la faccia tosta di dirmi che non merito un uomo bello e giovane come lui”. La popolare opinionista di Uomini e Donne ha poi tirato in ballo anche una rivalità del passato: la gelosia della sorella che, stando a quanto scritto dalla Cipollari, risale agli anni dell’adolescenza. Un’invidia che Tina ha cercato di superare crescendo e diventando donna e madre. In realtà, stando ad alcune indiscrezioni trapelate in rete, le due sorelle sono state spesso lontane, in particolare quando Tina ha raggiunto il successo nel programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Tina Cipollari ‘fulmina’ Guido: “Ma cosa applaudi?”/ Un gesto del cavaliere spiazza tutti

La sorella di Annarita per diversi anni si è sentita l’ombra di Tina Cipollari, ma fortunatamente nel tempo le due sono riuscite a superare tutto e a recuperare un rapporto sincero.