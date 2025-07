Anne Burrell si è tolta la vita: la chef americana trovata morta, i dettagli

Lo scorso 17 giugno 2025, la celebre chef americana Anne Burrell è stata trovata morta nella sua abitazione di Brooklyn a soli 55 anni, dopo essersi tolta la vita. Anne era diventata nota al grande pubblico grazie al suo lavoro nel canale americano Food Network. In particolare, ha ottenuto grande successo come conduttrice di Worst Cooks in America, per poi cimentarsi in altre trasmissioni importanti come Secrets of a Restaurant Chef, Iron Chef America, Chef Wanted e House of Knives.

Non solo, era autrice di due bestseller del New York Times, proprietaria di ristoranti e si dilettava anche nello stand up comedy. A confermare la tragica notizia sono stati i quattro figli e il marito Stuart Claxton, rilasciando un comunicato al magazine statunitense People: “Anche se non è più con noi, il suo calore, il suo spirito e il suo amore sconfinato rimangono eterni”.

Anne Burrell si è tolta la vita: la morte della chef americana

Stando a quanto reso noto dall’ufficio del Medical Examiner di New York, la causa del decesso di Anne Burrell è stata ufficialmente stabilita come suicidio causato da intossicazione acuta dovuta a una combinazione di diphenhydramine, cetirizina, alcol etilico e anfetamina. Secondo quanto riportato dalle autorità, la chef è stata trovata incosciente nella doccia della sua abitazione, con quasi 100 pillole sparse nei dintorni. A trovarla è stata il marito, Stuart Claxton, che ha prontamente chiamato i soccorsi. La sua scomparsa ha colpito profondamente il pubblico e i colleghi, i quali si sono uniti al dolore della famiglia e dei suoi affetti più cari.