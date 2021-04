Anne Douglas, vedova di Kirk Douglas, è morta a 102 anni/ Sposati per 65 anni e…

Dopo un anno e due mesi dalla morte di Kirk Douglas, scomparso il 5 febbraio 2020, è morta la moglie Anne Douglas. La filantropa, produttrice cinematografica e attrice si è spenta a 102 anni nella sua casa di Beverly Hills. Quello tra Kirk e Anne Douglas è stato un grandissimo amore durato ben 65 anni. La coppia si sposò a Las Vegas il 29 maggio 1954. Di origini tedesche, durante la Seconda Guerra Mondiale, con alcuni amici, scappò in Francia, ma per evitare problemi a causa della nazionalità tedesca, sposò un cittadino belga. A Parigi, grazie alla conoscenza di tedesco, inglese, francese e italiana, trovò lavoro presso un distrubutore cinematografico. L’incontro con Kirk Douglas avvenne a Parigi durante le riprese di Act of Love. La coppia ha avuto due figli, Peter ed Eric. Kirk Douglas, prima d’incontrare Anne, era già stato sposato ed era già padre di Michael e Joel.

Kirk Douglas è morta: le parole di Michael Douglas

Accanto a Kirk Douglas per ben 65 anni, Anne Douglas aveva uno splendido legame anche con i primi due figli del marito. Michael Douglas, sposato con Catherine Zeta-Jones, in una dichiarazione rilasciata alla stampa, parlando della donna con cui il padre aveva trascorso la maggior parte della sua vita, ha detto: “Anne era più di una matrigna, e non è mai stata ‘cattiva’. Ha tirato fuori il meglio da tutti noi, specialmente da nostro padre. Papà non avrebbe mai avuto la carriera che ha avuto senza il sostegno e la collaborazione di Anne. Catherine, io e i bambini la adoravamo. Sarà sempre nei nostri cuori”. Solo una settimana fa, sul proprio profilo Instagram, in occasione del compleanno di Anne, Michael Douglas le faceva gli auguri pubblicando la foto che vedete in basso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

