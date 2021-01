Anne Frank Vite Parallele/ Su Rai 2 il docufilm che ci fa chiedere cosa sarebbe stato

Anne Frank Vite parallele va in onda su Rai 2 a partire dalle ore 23.30, subito dopo la fine del film delle 21.20 Quando le mani si sfiorano. Il docufilm ci racconta quello che sarebbe stato se Anne Frank avesse potuto vivere dopo Bergen-Belsen. Il documentario è stato prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital anche grazie alla partecipazione di Rai Cinema Channel. La storia di Anne si intreccerà insieme a quella di cinque sopravvissute al terribile dramma dell’Olocausto. Si parla di bambine e adolescenti che sono cresciute e diventate mamme e nonne attraverso a tutte le difficoltà generate da un dramma come quello da loro affrontato.

Anne Frank Vite Parallele, come seguirlo in streaming

Anne Frank Vite Parallele ci regala uno spaccato di vita che ci porta a ragionare su quello che sarebbe potuto essere. Protagonista è la grandissima Helen Mirrer vincitrice in carriera anche di un Oscar. Grazie anche all’Anne Frank House di Amsterdam si è ricostruita la stanzetta della bambina usata come set per il documentario proprio in occasione della Giornata della memoria. Proprio quella stanza è stata al centro di riflessioni lungo la storia commossi dalle parole tanto strazianti quanto delicate della piccola Anne costretta a vivere un incubo. Il film si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay, cliccando qui.



