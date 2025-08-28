Incidente sul set del film Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway è caduta! La sua reazione è diventata virale sul web

Ormai si sa quasi tutto de Il diavolo veste Prada 2 dato che le foto dal set si sprecano. Una volta i set erano blindati, si sapeva poco o nulla, mentre oggi le talpe sono ovunque e non fanno altro che rovinare il piacere dell’attesa dei fan che anni fa si sognavano il sequel di un cult con protagoniste Anne Hathaway, Meryl Streep ed Emily Blunt. L’ultima notizia che arriva dal set riguarda la prima.

Incidente per l’attrice che è caduta sugli scalini mentre girava una scena dell’attesissimo sequel. Ovviamente il video è diventato virale: l’attrice dovrebbe essere caduta a causa del tacco alto, ma altri come il DailyMail ha avanzato l’ipotesi che sia scivolata per esigenza di copione. La maggior parte degli utenti che hanno visionato il video, però, è concorde nel dire che sia stata una caduta improvvisa.

Anne Hathaway cade e si rialza subito: la sua reazione diventa virale sul web

Ma quella che è diventata virale non è tanto la caduta di Anne Hathaway sul set de Il diavolo veste Prada 2, ma la sua reazione: infatti lei si è rialzata subito con uno splendido sorriso sul volto mentre gli addetti ai lavori correvano a soccorrerla. E pensare che, guardando come si sia piegata la gamba nella caduta, avrebbe potuto farsi del male.

Ma cosa si sa del sequel del film del 2006? Dovrebbe essere ambientato sempre nello spietato mondo della moda e l’uscita è prevista l’anno prossimo, proprio vent’anni dopo il primo. Le riprese sono in corso a New York. Insieme alle attrici citate poc’anzi tornerà Stanley Tucci oltre alle new entry Kenneth Branagh nel ruolo di Miranda Priestly. Alla regia David Frankel, Aline Brosh McKenna alla sceneggiatura e alla produzione Wendy Finerman: tutti nomi che hanno contribuito al successo del primo film.