Anne Hathaway/ L’attrice è Andrea “Andy” Sachs in Il Diavolo veste Prada

Pubblicità

C’è anche Anne Hathaway ne Il Diavolo veste Prada e come dimenticarlo? Il personaggio dell’attrice Andrea Sachs, ovvero Andy, ispirato all’autrice del bestseller Lauren Weisberger. Suo il difficile compito dell’assistente della famigerata, gelida e brillante Miranda, che incontrerà grazie ad un colloquio per la rivista Runway. Andrea non conosce nulla della moda, ma Miranda vedrà in lei del potenziale e deciderà di assumerla. Dovrà però resistere un ano prima di poter entrare a far parte della Redazione. Così inizia il duro compito di Andy di seguire ogni passo della mentore e mandare giù anche diversi rospi. Guardata a vista tra l’altro dall’assistente preferita di Miranda, Emily, interpretata da Emily Blunt. “L’avete vista, con quegli occhioni?“, ha detto quest’ultima a Entertainment Weekly tempo fa, “Non è possibile trattarla male, è stata davvero dura”. Per la Hathaway recitare in questa pellicola invece ha voluto dire anche aprire le porte ad una maggiore consapevolezza dello stile. Conosce il mondo della moda come attrice ma come la sua Andy non ha una grande attenzione per il fashion. “Adoro la moda, adoro potermi divertire”, ha detto tempo fa a IndieLondon, “ma penso di aver bisogno di organizzarmi un po’ prima di diventare una vera amante del fashion”.

Pubblicità

Anne Hathaway, impacciata e brillante

Impacciata e brillante allo stesso tempo: così Anne Hathaway è riuscita a conquistare Hollywood grazie ad uno dei suoi ruoli più indimenticabili. Parliamo del film Il Diavolo veste Prada, in onda nella prima serata di Canale 5 di oggi, lunedì 18 maggio 2020. Nella pellicola, Anne interpreta la co-protagonista Andy al fianco di una magistrale Meryl Streep. E al pari del suo personaggio, anche l’attrice a volte ha compiuto degli errori in fatto di moda. “Una volta ho accidentalmente indossato un abito trasparente senza reggiseno“, ha confessato tempo fa a IndieLondon, “quell’episodio si distingue come il mio momento peggiore, il più basso in assoluto. Ho pianto prima di dormire per una settimana”. Per la Streep invece non c’erano dubbi che la Hathaway fosse perfetta per il ruolo di Andy. “Sono così felice che lavoreremo insieme”, le ha detto, “ma ti avverto: questa è l’ultima cosa carina che ti dirò”. E così è stato, ma solo perchè l’attrice è rimasta nella parte per tutto il tempo, concentrata anche nei momenti di pausa. “Penso che fosse il suo modo di farmi capire che mentre recitava il suo ruolo“, ha detto Anne, “non voleva essere distratta da un sacco di chiacchiere. In un certo senso ho provato a stare in silenzio quando ero sul set nelle sue vicinanze e ho cercato di nascondermi alla sua vista”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA