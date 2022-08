Anne Heche grave dopo incidente stradale/ Come sta: “Auto ha preso fuoco e…”

Anne Heche ricoverata in condizioni critiche dopo un incidente, come sta?

Brutto incidente per Anne Heche. L’attrice hollywoodiana si è schiantata con la sua auto contro una casa nel quartiere di Mar Vista a Los Angeles. Un impatto devastante tanto che sia l’auto che la casa hanno preso fuoco. Anne è stata estratta dalle lamiere dai soccorritori ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. A dare la notizia è stato il sito americano TMZ che ha riferito le parole dei soccorritori che hanno impiegato circa un’ora per spengere l’incendio: “Ci sono voluti 59 vigili del fuoco e 65 minuti per raggiungere, confinare ed estinguere completamente il fuoco all’interno dell’edificio gravemente danneggiato”.

La prima ipotesi è che l’attrice andasse a forte velocità e che avesse perso il controllo dell’auto. Anne Heche è stata portata in un ospedale della zona ma versa in condizioni critiche. Secondo fonti citate da persona a conoscenza dell’incidente, Anne Heche avrebbe riportato serie ustioni. L’incidente si è consumato nel quartiere di Mar Vista, nella ‘Città degli Angeli’ (California). Heche è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sono definite “gravi”. Non sono trapelati ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

Anne Heche e la sua relazione con Ellen Degeneres, il retroscena

Anne Heche ha avuto una vita piuttosto tormentata. L’attrice ha sofferto molto per la scomparsa del padre avvenuta quando aveva solo 14 anni. Nel 2006 l’attrice ha dovuto fare i conti con un altro terribile lutto, quello della sorella. Ad Hollywood è una star apprezzata ed è comparsa in molti film di successo quali “Il tocco del diavolo”, “Sesso & Potere”, “Donnie Brasco”, “Psycho” di Gus Van Sant, “Catfight – Botte da amiche” “L’ora della verità” e “13 Minutes”, l’ultimo film in cui ha recitato, uscito nel 2021. Anna Heche è famosa perché fu una delle prime attrici a fare coming out sulla sua bisessualità.

Anne è l’ex compagna di Ellen Degeneres. Le due donne hanno avuto una lunga relazione ma il loro rapporto non era ben visto dai produttori cinematografici. Anne Heche svelò un retroscena molto curioso: “Quando ho rivelato che volevo Ellen al mio fianco sul red carpet, mi è stato detto avrei perso il mio contratto di lavoro. Ellen era molto cauta, non voleva che rischiassi, mi prese la mano e mi disse di fare ciò che mi chiedevano. Ma io deciso di non farlo. La mia vita privata non doveva influire sulla mia carriera”. La Heche perse il ruolo di protagonista in Sei Giorni, sette Notti e solo il provvidenziale intervento di Harrison Ford le permise di ritornare a lavoro sul set.











