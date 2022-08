Anne Heche morta cerebralmente/ La famiglia: “Staccheremo la spina”, incidente fatale

Anne Heche morta cerebralmente: la famiglia staccherà i macchinari che la tengono in vita

Anne Heche, la scorsa settimana, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Los Angeles mentre guidava sotto l’effetto di eroina. L’attrice è stata portata in ospedale in gravissime condizioni e, oggi, è stata dichiarata cerebralmente morta. Secondo quanto riporta TMZ, la famiglia avrebbe deciso di staccare i macchinari che la tengono in vita e donare i suoi organi secondo le volontà della stessa attrice.

A dare il terribile annuncio è proprio la famiglia della diva del cinema: “Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale e rimane in coma. Non ci si aspetta che sopravviva”. Non ci sarebbero speranze, dunque, secondo i medici che si sono occupati del caso. Non è stata ancora praticata l’eutanasia all’interprete, in quanto il personale sanitario ha bisogno di tempo per stabilire se i suoi organi sono compatibili con la donazione.

Anne Heche le dinamiche dell’incidente stradale a Los Angeles

Anne Heche ha subito un terribile incidente stradale, in seguito al quale è rimasta in coma senza risvegliarsi. Secondo la ricostruzione del Daily Mail, la star avrebbe guidato sotto l’effetto di eroina ma non di alcol. Sulle strade di Los Angeles avrebbe perso il controllo della sua vettura e si sarebbe schiantata contro un’abitazione.

L’automobile dell’attrice, secondo le ricostruzioni, avrebbe preso fuoco in seguito all’impatto. Per la polizia intervenuta sul posto, non è stato facile spegnere le fiamme e Anne Heche è stata tirata fuori con ustioni gravissime su tutto il corpo e una lesione celebrale profonda. Non ci sarebbe stato nulla da fare per lei, la star del cinema era già in coma irreversibile. Si attende, dunque, lo spegnimento dei macchinari che la tengono in vita come desiderio della sua famiglia.

