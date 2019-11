ANNE MARIE MARIANI, CHI È?/ Figlia di una suora e un prete: “Scoperto a 16 anni…”

Anne Marie Mariani fa il suo ingresso a Live non è la D’Urso per spiegare la sua delicata storia. Figlia di un prete e una suora, la donna ha scritto un libro sulla sua storia: “Io ho scritto un libro dopo aver avuto informazioni sul celibato dei preti, che pensavo fosse una legge divina. Poi ho capito che l’uomo non può vivere da solo.” Barbara D’Urso chiede quando ha fatto questa scoperta, e lei dichiara: “L’ho saputo all’età di 16 anni. Era un periodo terribile per i miei genitori e me stessa, era un periodo di crisi finanziaria e il fratello di mia madre si è vendicato nei nostri confronti dopo una lite e ha accennato a questa cosa, svelandomelo. Così ho chiesto ai miei genitori ed è stata mia mamma a spiegarmi la storia”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Anne Marie Mariani a Live non è la D’Urso

Anne Marie Mariani è la figlia nata da un amore proibito tra un prete e una suora ospite a Live – Non è la D’Urso. La donna, che oggi ha 68 anni, è presidente dell’associazione “Figli del silenzio” con cui ha partecipato lo scorso anno alla Conferenza episcopale di Francia (CEF) a Parigi. Un incontro importante che ha permesso alla donna di farsi portavoce dell’associazione francese Les Enfants du Silence in cui sono iscritti una cinquantina di figli nati da preti. La Mariani con alcuni rappresentanti dell’associazione ha chiacchierato per diverse ore con il mons. Olivier Ribadeau-Dumas, il segretario generale della Conferenza dei vescovi francesi. Un’esperienza che la donna ha raccontato così: “E’ stato un momento molto emozionante per la prima volta abbiamo sentito che la Chiesa ci stava aprendo le porte, che non si negava più la nostra esistenza ma che venivamo ascoltati per una presa di coscienza di ciò che abbiamo vissuto”.

Anne Marie Mariani figlia di un prete e una suora

L’incontro tra Anne Marie Mariani e la Conferenza episcopale francese è stato un dialogo cordiale e costruttivo che ha permesso per la prima volta di puntare l’attenzione sulle sofferenze di questi figli nati da relazioni amorose di preti. “E’ una tappa cruciale – ha commentato la donna – penso a tutti quei figli di sacerdoti che cercano disperatamente di sapere chi era il loro padre e che si scontrano con il silenzio della Chiesa. Cominciavo a perdere la speranza”. La figlia nata dall’amore tra un prete e un suora per diverso tempo ha dovuto lottare per far ascoltare la sua voce e il suo dolore; diverse volte, infatti, ha pensato “eravamo una realtà ignorata, l’istituzione religiosa ci percepiva come una minaccia”. Ma quando è stata concepita la donna che oggi ha 68 anni? I suoi genitori, scomparsi negli anni ’90, si sarebbero incontrati ad Orano in Algeria, ma subito dopo la nascita la bambina viene data ad una coppia. All’età di 16 Anne Marie scopre tutta la verità tramite uno zio: “è stato uno shock, non ho quasi mai discusso con loro”. La donna non nasconde di essere stata sempre giudicata male, anche se ci tiene a precisare: “non sono stato chiamato un figlio di Satana a differenza di altri”.



