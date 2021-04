Anne McLaren, chi è la genetista britannica/ Pioniera della fecondazione in vitro

Anne McLaren protagonista oggi su Google, che ha deciso di celebrare il 94° anniversario della nascita della genetista inglese. È considerata una figura di rilievo nella biologia dello sviluppo, infatti è la pioniera della fondazione in vitro. Se questa tecnica è realtà lo si deve al lavoro compiuto dalla scienziata che nel 1958, quando lavorava all’University College di Londra, riuscì per la prima volta a rimuovere embrioni di topo dall’utero materno, tenerli in coltura per 24 ore per poi impiantarli nell’utero di un altro topo. Così nacquero dei topolini sani e il successo di questo esperimento aprì la strada allo sviluppo di tecniche simili appunto per gli esseri umani. Prima di diventare dottoressa, però, ebbe una brevissima carriera di attrice. A 9 anni, infatti apparve nel film di fantascienza “La vita futura“, sua prima e unica esperienza da attrice. Visto che considerava difficili i test di ingresso per studiare letteratura inglese a Oxford, scelse di iscriversi alla facoltà di zoologia. Fu così che nacque in lei la passione per la genetica e l’evoluzione.

Embrioni chimera uomo-scimmia in vitro/ Manipolazione estrema e limiti della scienza

ANNE MCLAREN, GLI STUDI SU FERTILITÀ E CHIMERE

Proseguì i suoi studi e nel frattempo sposò il collega Donald Michie, diventato uno dei massimi esperti mondiali di intelligenza artificiale. Il matrimonio durò solo sette anni, nei quali Anne McLaren ebbe tre figli e lavorò col marito all’University College e al Royal Veterinary College. Dopo il divorzio si trasferì all’Institute of Animal Genetics di Edimburgo, dove rimase 15 anni. Qui portò avanti i suoi studi sulla fertilità, le tecniche di trasferimento degli embrioni e le chimere, che sono animali costituiti da cellule provenienti da due o più ovuli. Una volta terminata la sua esperienza qui, tornò a Londra. Nel 1974 divenne direttrice della Mammalian Development Unit del Medical Research Council, dove condusse ricerche sullo sviluppo e la differenziazione delle cellule germinali nei mammiferi, collaborando con biologi e genetisti internazionali. Da ricercatrice Anne McLaren pubblicò oltre 300 articoli scientifici, ma soprattutto due libri che hanno avuto un impatto profondo sulla comunità scientifica, uno sulle chimere e l’altro sull’embriologia.

Malaria, da Oxford vaccino con efficacia al 77%/ "Ora possiamo sconfiggere malattia"

GLI ULTIMI ANNI E LA TRAGICA MORTE DI ANNE MCLAREN

Nel 1992 Anne McLaren si ritirò dal Medical Research Council e andò in pensione. L’anno prima era diventata la prima donna a ricoprire un incarico ufficiale nella Royal Society, di cui entrò a far parte nel 1975. Un anno dopo invece fu diventò la terza donna a servire come presidente della British Association for the Advancement of Science. Ha avuto un ruolo di primo piano anche nella creazione Human Fertilisation and Embryology Authority del Regno Unito, dove lavorò 10 anni. Altrettanto importante è il contributo dato come membro del comitato Warnock, i cui lavori portarono all’Human Fertilization and Embryology Act. Si tratta della prima legge britannica che ha regolamentato la conservazione degli embrioni, il loro trattamento e la fecondazione in vitro. Il lavoro scientifico svolto da Anne McLaren ha spinto l’UNESCO ad attribuirle nel 2001 il premio per le donne nella scienza, mentre l’anno dopo ha vinto con l’embriologo Andrzej Tarkowski il Japan Prize. Nel 2007 è tragicamente deceduta insieme all’ex marito Donald Michie a causa di un incidente d’auto avvenuto nei pressi di Londra.

LEGGI ANCHE:

Scoperti cibi mortali: “Causano infarti e morte prematura”/ Dai dolci al pane bianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA