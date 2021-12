Anne Rice è morta/ Scrittrice “Intervista col vampiro” aveva 80 anni: era in ospedale

Anne Rice è morta: la scrittrice, divenuta celebre per il libro “Intervista col vampiro”, aveva 80 anni. Il triste annuncio è stato dato dal figlio Christopher Travis Rice, anche lui autore, che le è stato vicino nei suoi ultimi istanti di vita. “Nelle scorse ore, sono rimasto seduto accanto a lei in ospedale in ammirazione per i suoi successi e il suo coraggio”, ha scritto su Twitter e Facebook. L’uomo ha voluto sottolineare inoltre una coincidenza: “Ci ha lasciato quasi diciannove anni esatti dopo mio padre, suo marito Stan”.

Le cause del decesso, avvenuto nella notte di sabato 11 dicembre, secondo quanto riportato da Adnkronos, sono da ricondurre alle complicanze di un ictus, che l’autrice aveva avuto recentemente e per cui era stata ricoverata nella struttura sanitaria. L’intervento dei medici non è stato sufficiente a salvarla. La donna sarà sepolta nel mausoleo di famiglia al Metairie Cemetery di New Orleans con una cerimonia privata.

Anne Rice è morta: chi era

Anne Rice è morta all’età di 80 anni. La scrittrice, negli anni, è divenuta una vera e propria icona del narrativa horror, in particolare del “nuovo gotico”, generando una innovativa mitologia del vampiro. Nella sua carriera ha venduto più di 150 milioni di copie. I libri più celebri sono quelli della serie “Cronache dei vampiri“, che comprende i titoli “Intervista col vampiro”, “Scelti dalle tenebre”, “La regina dei dannati”, “Il ladro di corpi”, “Memnoch il diavolo”, “Armand il vampiro”, “Merrick la strega”, “Il vampiro Marius”, “Il vampiro di Blackwood”, “Blood”, “Il Principe Lestat”.

Dal romanzo che ha aperto il filone è stato tratto anche un film, dal titolo omonimo, nel 1994. La pellicola è stata diretta da Neil Jordan e nel cast sono state inserite figure di spicco del cinema internazionale come Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater e una giovane Kirsten Dunst.



