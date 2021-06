Anne Sinclair “Berlusconi s’ìnginocchiò per portarmi al canale Cinq”/ “Mi supplicò..”

Anne Sinclair, giornalista, scrittrice ed ex moglie di Dominique Strauss-Kahn, ex presidente del Fondo Monetario Internazionale, e candidato all’ Eliseo, si racconta in una lunga intervista rilasciata a 7, inserto del Corriere della Sera in edicola da domani. Donna forte e indipendente che ha sempre rifiutato di guardare una sua trasmissione convinta che non si sarebbe piaciuta, apre i cassetti dei ricordi parlando anche del rapporto con la madre, una donna molto esigente che l’ha spinta ad impegnarsi e a lavorare duramente. «Credo che dipenda anche dai rapporti non sempre semplici che ho avuto con mia madre. Era molto esigente, bisognava che io fossi perfetta ma non lo sono mai stata. Questo però mi ha dato molta voglia di battermi e di impegnarmi», racconta Anne Sinclair che, nel corso della sua carriera, ha incrociato la propria strada con quella di Silvio Berlusconi che, a quanto pare, fece di tutto per averla come punta di diamante nel canale televisivo che stava fondando in Francia.

Anne Sinclair e l’aneddoto con Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è stato l’unico uomo che si è inginocchiato davanti ad Anne Sinclair. A raccontarlo è la stessa giornalista che, a 7, ha svelato i dettagli del tentativo di Berlusconi di portarla sul canale Cinq. «Voleva a tutti costi strapparmi a Tf1 per portarmi alla Cinq, il canale che stava per lanciare in Francia. Mi invitò a pranzo vicino all’ Arco di Trionfo a Parigi e fu una scena incredibile: al momento del dessert si mise in ginocchio, e fece tutto il giro del tavolo sempre in ginocchio per supplicarmi: “Le darò ciò che vuole! Una Ferrari? Le darò una Ferrari. Vuole dei milioni? Le darò i milioni”. La sola volta in vita mia in cui ho avuto un uomo in ginocchio davanti a me», ha concluso.

