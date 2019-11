Annibale marito Luisa Spagnoli/ Come è nato il loro amore?

L’incontro fra Annibale Spagnoli e colei che diventerà sua moglie, Luisa Spagnoli, nasce alla fine del 1800. Entrambi sono di estrazione modesta e prima del matrimonio Annibale in particolare risulterà come musicante e non di certo imprenditore, sottolineano gli Archivi d’Impresa. Appena due anni più tardi, Annibale e Luisa decidono di aprire una confetteria a Perugia, acquistando una drogheria in fallimento. Il locale appare subito promettente: il negozio ha al suo fianco un laboratorio modesto adatto per la produzione artigianale di confetture. I due però non vogliono confinare l’attività di famiglia alla sola produzione di confetti, ma desiderano allargare l’azienda comprendendo anche il cioccolato e le caramelle. In quel periodo c’è un forte boom di richieste, sempre più in crescita, e lo spirito imprenditoriale di Luisa la spinge a credere di potersi immettere con successo nel mercato. Annibale si associa così nel 1907 a tre grandi nomi ed esponenti della borghesia perugina: Francesco Andreani, Leone Ascoli e Francesco Buitoni, con cui crea La Società Perugina.

Chi è Annibale marito Luisa Spagnoli: il fallimento come responsabile tecnico

Nonostante il progetto vincente e le spalle coperte da un forte capitale, Annibale Spagnoli non riuscirà ad emergere come responsabile tecnico. Sotto la sua guida, la Società Perugina creata con la moglie conoscerà il declino e sfiorerà il fallimento. Per questo nel 1909 Francesco Buitoni, figlio del fondatore del noto pastificio, decide di affidare la gestione dell’azienda di Spagnoli al terzogenito Giovanni Buitoni, appena diciottenne. L’anno più tardi ci sarà l’inizio della svolta: Luisa Spagnoli prende il posto del marito e si fa spazio fra i vertici della sua attività. Nello stesso periodo, sottolineano gli Archivi d’Impresa, Annibale inizia ad ammalarsi ed emergono sempre di più errori contabili e commerciali, dovuti alla decisione di concentrare la vendita in un territorio fin troppo saturo di aziende solide. Spagnoli tuttavia si ritirerà in via ufficiale dalla sua creazione solo nel 1923, diversi anni più tardi di quando la moglie, in coppia con Giovanni Buitoni, ha già trovato la strada per rilanciare la sua Perugina. La storia di Luisa Spagnoli verrà raccontata nel film omonimo in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, martedì 26 novembre 2019. Secondo quanto si apprende dagli archivi storici dello Stato, Annibale continuerà dapprima il proprio operato ne La Perugina – Cioccolato e Confetture negli anni Venti con il ruolo di direttore tecnico. Un incarico che tuttavia corrisponderà con una maggiore freddezza nei rapporti fra l’imprenditore e la moglie, che si concluderanno tre anni più tardi con la decisione di Luisa di rivendicare per se e per i tre figli una parte delle quote azionarie in possesso al consorte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA