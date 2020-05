Annibaluzzo/ Annibale Astio: “Abbiamo Arrivato” diventa tormentone

Pubblicità

Annibaluzzo si prepara al suo ritorno sul piccolo schermo, grazie alla puntata in replica di Ciao Darwin 8 che verrà trasmessa su Canale 5 nella prima serata di oggi, sabato 9 maggio 2020. Annibale Astio, conosciuto con il suo nome d’arte sui social, ha annunciato infatti che in occasione dell’appuntamento farà un contest. “Le 2 persone che riceveranno più tag sotto questo post vinceranno la maglia”, scrive su Instagram. La maglietta in questione riporta la frase “Abbiamo Arrivato“. I fan si sono già scatenati e c’è chi è pure sicuro di poter vincere. Clicca qui per leggere il post di Annibaluzzo. Il programma di Paolo Bonolis intanto ci farà rivedere uno dei momenti più divertenti della scorsa edizione. Nella sfida Web Vs TV, l’influencer ha portato avanti la bandiera della prima squadra durante la prova della Macchina del Tempo. Il padrone di casa gli ha chiesto di identificare Nerone, ma per Annibaluzzo assomigliava di più “Al marocchino che vende gli orologi sulla spiaggia”. Grazie agli indizi però è riuscito ad intuire che si trattava del “Piromane”. La situazione non è migliorata quando l’influencer doveva indovinare il personaggio femminile alla sua destra: “Gnocca”, “Prostituta”, “Escort”, ha sentenziato. Poi ha rivelato di aver ‘visto’ i libri sull’antica Roma e nel fare breccia nel muro finto, Annibaluzzo ha preso una rincorsa tale da dare una capocciata al vero muro che si trovava dietro l’oggetto di scena. Clicca qui per rivedere il video di Annibaluzzo.

Pubblicità

Annibaluzzo, il primo giorno della fase-2

Annibaluzzo ha scelto di trascorrere il primo giorno della Fase 2 al parco e ha preferito non condividere alcun video con i followers che lo seguono sui social. Annibale Astio ha infatti scelto di vivere il momento in solitudine, anche se poi ha raccontato tutto su Instagram. “Mi sono fermato al parco dopo de mesi chiuso in casa. Mi chiedo che ca**o ci faccio al parco? Ma quanto è bella la vita? Diamo sempre tutto per scontato ma non è così, dobbiamo dare valore giorno per giorno a tutte le cose belle della vita”, scrive. Annibaluzzo giustamente sottolinea che il tempo perso non si potrà più recuperare e che presto arriverà una fine e non solo per l’emergenza sanitaria. “Non è finita la quarantena”, gli fa notare però un’ammiratrice. Clicca qui per leggere il post di Annibaluzzo e leggere i commenti. Sembra tra l’altro che l’influencer non abbia mai dimenticato il suo debutto a Ciao Darwin 8, anche se non tutto è andato secondo i suoi piani. Durante la messa in onda dell’anno scorso, lo youtuber Gianmarco Zagato ha parlato del momento in cui Annibaluzzo, durante la Macchina del tempo, è andato a sbattere contro il muro. “Ci siamo preoccupati tutti quanti, è arrivata la produzione…”, ha scritto all’epoca sui social, “avevamo tutti paura che si fosse fatto male. Anche perché dopo la tizia che si era spaccata la caviglia, dopo quello che è rimasto paraplegico, adesso questo si spacca la testa!”.

Foto, il ritorno in tv

Foto, la fine della Quarantena





© RIPRODUZIONE RISERVATA