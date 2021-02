ANNIVERSARIO DON GIUSSANI, S.MESSA DUOMO MILANO/ Diretta video, come vederla domani

Domani lunedì 1 marzo 2021 alle ore 19.30, nel Duomo di Milano, S.E. Mons. Mario Delpini presiederà la Santa Messa di commemorazione per il 16° anniversario della morte del Servo di Dio don Luigi Giussani: era il 22 febbraio 2005 e il fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione moriva a Milano dopo mesi di sofferenza data dalla malattia. Come ogni anno, in ogni parte del mondo si ricorda questo anniversario con le celebrazioni eucaristiche, nonostante le ovvie limitazioni di presenza del pubblico viste le regole anti-Covid: come sempre, la Santa Messa in suffragio di Don Luigi Giussani si accompagna alla celebrazione del 37° del riconoscimento pontificio della Fraternità di CL (era 11 febbraio 1982).

Secondo le disposizioni sanitarie in materia di Coronavirus in Italia ad oggi, alla Santa Messa nel Duomo di Milano parteciperà un numero limitato di persone, ovvero coloro che hanno ricevuto l’invito da esibire all’ingresso del Cattedrale milanese. La celebrazione eucaristica avrà luogo alle 19.30 e sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), sul portale online www.chiesadimilano.it e in video streaming sul canale YouTube della Diocesi. Sarà, inoltre, possibile ascoltare l’omelia dell’Arcivescovo Delpini in differita alle ore 20.30 su Radio Mater. A questo link è possibile trovare tutte le celebrazioni previste a febbraio/marzo per il 16° anniversario della morte di Don Giussani.

SANTA MESSA DON GIUSSANI, L’INTENZIONE

Alla celebrazione della Santa Messa in suffragio si accompagna l’intenzione espressa per questo 1 marzo 2021 dalla Fraternità di CL: «Nelle difficili circostanze che siamo chiamati a condividere con i fratelli tutti, chiediamo al Signore una coscienza vigile e grata del dono ricevuto nell’incontro con il carisma di don Giussani per servire sempre meglio la Chiesa, nel riconoscimento che ogni istante che passa è abitato da Cristo presente, perciò non c’è niente di inutile e tutto è segno di una indistruttibile positività». In merito al contributo di Comunione e Liberazione per la vita di tutti in questo tempo così sfidante, il successore di Don Luigi Giussani alla guida del Movimento – don Julian Carrón, presidente della Fraternità di CL – ha scritto: «Se saremo fedeli alla grazia che ci ha raggiunti attraverso il carisma di don Giussani – noi che ne siamo stati attratti e desideriamo seguirlo –, “centrati in Cristo e nel Vangelo”, potremo essere “braccia, mani, piedi, mente e cuore di una Chiesa in uscita” (papa Francesco), collaborando con il Papa al futuro della Chiesa nel mondo, quel futuro preconizzato dal cardinale Ratzinger nel lontano 1969: “Il futuro della Chiesa può venire solo dalla forza di coloro che hanno profonde radici e vivono con una pienezza pura della loro fede. La Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà agli uomini come la patria, che ad essi dà vita e speranza”. Solo questa novità può essere credibile oggi».



