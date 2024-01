Annullamento elezioni in Serbia, proteste a Belgrado/ Opposizione: “Vucic ha manovrato i voti”

Il presidente della Serbia, il nazionalista conservatore Aleksandar Vucic, non riesce a sedare le proteste scoppiate contro la sua amministrazione quando a maggio due sparatorie indiscriminate hanno messo fine alla vita di 18 persone, nove delle quali minorenni. Vucic ha anticipato al 17 dicembre le elezioni legislative e locali in 65 comuni e questo ha portato alla creazione di una coalizione di opposizione composta da otto partiti – sinistra, centro e destra – chiamata Serbia contro la violenza (SPN). Lo scopo dell’alleanza era quello di riuscire a governare almeno a Belgrado, ma il Partito Progressista Serbo (SNS) di Vucic ha vinto sia le elezioni legislative che la maggior parte delle elezioni municipali.

Nonostante il potere di Vucic si sia rafforzato, non mancano le proteste di massa, cominciate dal giorno dello spoglio davanti alla sede della Commissione Elettorale della Repubblica, in cui il Governo è accusato di frode elettorale. Dopo circa 10 giorni senza manifestazioni, martedì 16 gennaio migliaia di persone hanno protestato nuovamente a Belgrado, spiega El Pais. La coalizione ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale del Paese per annullare le elezioni locali nella Capitale. Biljana Djordjevic, copresidente del partito Verde Fronte Sinistra, ha sottolineato in videoconferenza che la “frode” non è avvenuta solo nelle elezioni locali, ma anche in quelle legislative. “Ma la prova più convincente si trova a Belgrado“, dice. Qui, secondo la copresidente, “quella che era maggioranza (dell’opposizione) è diventata minoranza”.

L’opposizione: “Irregolarità nelle elezioni locali a Belgrado”

La coalizione dell’opposizione, secondo Djordjevic, aveva molti volontari per controllare i seggi elettorali. “Per questo abbiamo visto quante persone sono arrivate a Belgrado in autobus da altri comuni e anche dalla Bosnia-Erzegovina. Abbiamo scoperto che si sono incontrati alla Stark Arena, un grande palazzetto dello sport, costruito nel 2005 per gli Europei di basket, dove solitamente si tengono i concerti. Là concentravano questi turisti elettorali; lì hanno ricevuto istruzioni affinché sapessero dove dovevano andare a votare. Quando i cittadini ci hanno avvisato, i membri della Commissione elettorale sono venuti al padiglione, ma il personale di sicurezza della struttura non ha permesso loro di entrare. La polizia non si è presentata e alla fine la Commissione elettorale ha affermato di non avere alcun potere per affrontare la questione” ha sottolineato.

Nelle elezioni legislative, il Partito progressista serbo ha ottenuto 129 dei 250 seggi nel Parlamento, con il 46,8% dei voti, mentre la Serbia contro la violenza (SPN) ha raccolto solo il 23,7% dei voti e 65 deputati. A Belgrado, per le elezioni comunali, la distanza è stata più ravvicinata: il SNS al potere ha vinto con il 39,1% dei voti contro il 34,6% dell’SPN, con meno di cinque punti percentuali e 41.810 voti di differenza. Due giorni dopo le elezioni, l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera, Josep Borrell, e il commissario europeo per il vicinato, Oliver Varhelyi, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno espresso la loro “preoccupazione” per i “miglioramenti tangibili e le nuove riforme”, riporta El Pais.

Annullamento elezioni in Serbia, UE: “Cittadini vittime della manipolazione”

Le autorità europee hanno avvertito: “Ci aspettiamo anche che le accuse credibili di irregolarità siano oggetto di un seguito trasparente da parte delle autorità nazionali competenti. Ciò include anche denunce relative alle elezioni locali a Belgrado e in altri comuni”. Nedeljkov, direttore del programma CRTA, ha dichiarato in videoconferenza: “Il cittadino serbo medio è vittima della manipolazione dei media da parte del governo. Ma nonostante tutto, qui ci sono ancora persone disposte a difendere i valori europei. Ma abbiamo bisogno di un piccolo aiuto da nazioni come Spagna, Germania o Francia. Abbiamo bisogno che il regime autoritario in Serbia venga condannato e che venga riconosciuta la volontà delle persone che lottano per i valori europei”.











