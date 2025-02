Anonimo Italiano è tornato in gara ad Ora o mai più, il talent show musicale condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. Durante l’ultima puntata di Ora o mai più, il cantante si è esibito con Riccardo Fogli sulle note di “Malinconia” senza brillare particolarmente. Un’esibizione che ha convinto in parte la giuria considerando il punteggio finale di 54 punti, tra i più bassi della serata. Il primo a commentare è stato Alex Britti che ha sottolineato: “è un brano molto da Riccardo, l’hai cantato benissimo, ma non ho sentito molto di più. E’ difficile uscire da canzoni così. Ho dato un 7”.

Anche Raf ha notato qualcosa che non andava: “c’era proprio uno switch, nella parte tua tutto diventava meno melodica, nonostante la base ritmata perdeva un pò. Avrei insistito di più su questo, avrei fatto tutto meno melodico tenendo la note lunghe. Nonostante questo ti ho dato un 8”.

Anonimo Italiano tolta la maschera non brilla ad Ora o mai più

L’esibizione di Anonimo Italiano ad Ora o mai più ha convinto in parte anche Patty Pravo che sulla performance ha detto: “ho due maestri che parlano al posto mio, ciò che loro dicono è ciò che penso. Non dico niente, un grande 8”, mentre Gigliola Cinquetti dà un 8. Anche Rita Pavone conferma come voto 8, mentre Marco Masini abbassa la media precisando: “si è limitato a fare degli abbellimenti in questo pezzo. Gli do 8 anche io perchè ha fatto dei miglioramenti”. L’ultima parole spetta a Donatella Rettore che, senza tanti giri di parole, commenta “do un 7”. Totale: 54 punti per Anonimo Italiano.

Durante la seconda manche dedicata al Festival di Sanremo, Anonimo Italiano deve confrontarsi e sfidarsi con Pierdavide Carone. Un confronto da cui ne esce sconfitto nonostante il voto positivo di Patty Pravo: “ma che piacere! Bravo, ha interpretato molto bene” e quello di Marco Masini “sono stati entrambi molto bravi, ma Roberto mi è piaciuto molto. Ha fatto una bellissima manche”. Tutti i restanti giudici – coach, da Alex Britti a Raf, da Rita Pavone a Donatella Rettore, invece, hanno votato per Pierdavide Carone che vince la sfida conquistando così 20 punti importantissimi per la classifica finale. Ad Anonimo Italiano anche questa volta spetta l’ultimo posto della classifica.

