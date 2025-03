Anonimo Italiano durante l’ultima puntata di “Ora o mai più” è tornato sul palco, accompagnato dal coach Riccardo Fogli, per esibirsi sulle note de “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano. La parola passa come sempre ai giudici coach chiamai ad esprimersi con le proprie votazioni. Si parte da Marco Masini “gli ho dato un 8, ma non se lo meritava. Ha cantato bene, ma è tanto tempo che gli diciamo di cercare di evitare le svirgolettature che danno quella caratteristica baglioniana e che appartiene ad un certo mondo. Questo era un pezzo che si poteva cantare…se pensi che questo pezzo lo canta un cantante che ha un certo tipo di comunicazione completamente diversa dal bel canto perchè Celentano canta a volte quasi stonata, ma è un comunicatore incredibile. Per me questo pezzo era da fare in modo più liscio e non arricchito”, ma lui ribatte “ti ringrazio, ma se la cantassi in quell’altro modo mi sembrerebbe di non esprimermi, forse è solo un fatto mentale”.

Poi è la volta di Donatella Rettore: “8 mi è piaciuto molto”, Rita Pavone: “ti dò una spintarella con un 9”, Gigliola “ho avuto una sensazione bellissima che Roberto fosse se stesso, ha buttato via la maschera, non l’ho sentito baglioniano e gli ho dato 9”.

Anonimo Italiano perde la sfida contro Valerio Scanu ad Ora o mai più 2025

L’esibizione di Anonimo Italiano ad Ora o mai più ha convinto in parte la giuria; anche Patty Pravo ha sottolineato “ho dato un 8, mi sembra un buon voto, è un pezzo meraviglioso e difficile da interpretare perchè quando c’hai Celentano prima di te”, mentre Raf “apprezzo il fatto che stasera eri meno “Baglioni” delle prime, quindi da parte c’è questa volontà, ma anche io l’avrei cantata più stretta. Voto 8”. Infine Alex Britti: “era un pezzo difficilissimo, mi è piaciuto un sacco. Ho dato un 9”. Voto totale 59.

Nella seconda manche Anonimo Italiano torna sul palco per un duetto con Michele Zarrillo sulle note di “Una rosa blu”. Una sfida che vede il cantante contro Valerio Scanu che, sempre con Michele Zarrillo, ha interpretato “Cinque giorni”. Alla fine a spuntarla è Valerio Scanu che conquista i voti della giuria vincendo così 10 punti importantissimi per la classifica finale.