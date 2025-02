Anonimo Italiano è tra i concorrenti della nuova edizione di Ora o mai più 2025, il programma condotto da Marco Liorni che vede vecchie glorie della musica italiana alla ricerca di una seconda possibilità. Tra queste c’è anche Anonimo Italiano che in passato è balzato alla grande popolarità con il successo di “Anche questa è vita” diventando una star. Negli anni ’90, Anonimo Italiano era un fenomeno musicale, ma tutto è cambiato dopo una diffida da parte di Claudio Baglioni. A distanza di tantissimi anni ha deciso di rimettersi in gioco e lo sta facendo grazie al supporto del coach Riccardo Fogli. Proprio con lui è tornato sul palco per duettare sulle note di “Pensiero”, vecchio brano dei Pooh. Rettore non l’ha apprezzato particolarmente: “voto 6, potevo anche dargli 5. Non mi è arrivato il picco dell’artista”, mentre Marco Masini “la penso diversamente, credo che sia stato molto bravo. Insieme hanno costruito l’emozione durante il percorso con grande affiatamento. Intonatissimo, è stato un piacere ascoltarti. Voto 9”.

Il voto prosegue con Rita Pavone che ha precisato: “Roberto Scozzi mi è piaciuto molto, grande emozione e feeling. L’ha fatta sua nonostante la bravura di Riccardo, ma lui è riuscito lo stesso. Voto 9″, mentre Gigliola Cinquetti: “vorrei dare un 10 alle violiniste posso? Bravissime! In questo pezzo gli archi hanno fatto la parte del leone e tutta l’orchestra è stata magnifica come sempre. Voto 9, bravissimo”.

Anonimo Italiano pecca di personalità? La critica di Raf a Roberto Scozzi nell’ultima puntata di Ora o mai più 2025

L’esibizione di Anonimo Italiano ad Ora o mai più 2025 sulle note di “Pensiero” con il coach Riccardo Fogli ha diviso la giuria. Anche Patty Pravo non è rimasta colpita: “dunque il pezzo è meraviglio, ma obiettivamente non mi hai smosso nessuna emozione, ma ti do un 7 anche se sei bravo”. Poi è la volta di Raf che fa un commento critico, ma giusto: “tu hai un maestro d’eccezione, questa canzone è meravigliosa e importante. Mi è mancata un pò della personalità, bisogna lavorare sulla personalità perchè non si può dire che non sei intonato, non manca niente. Per questo ti ho dato 7”. Infine Alex Britti: “abbiamo già parlato tanto e non voglio rimettermi in cose già dette: ho dato un 7”.

Durante la serata, Roberto Scozzi è tornato sul palco per duettare con il maestro Riccardo Fogli sulle note de “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero. Questa volta il cantante ha sfidato Carlotta; una sfida che si è conclusa positivamente per Anonimo che ha trionfato per un solo punto sulla “rivale” conquistando così 5 punti extra indispensabili per la classifica finale.