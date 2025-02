Anonimo Italiano prosegue la sua avventura a Ora o mai più, il programma televisivo condotto da Marco Liorni in prima serata su Raiuno. Roberto Scozzi, questo il suo vero nome, ha vissuto un momento di grandissima popolarità svanita in seguito ad una diffida ricevuta negli anni ’80 da Claudio Baglioni. Dalle stelle alle stelle, ma per Anonimo Italiano si è presentata l’occasione di tornare in tv con Ora o mai più, una partecipazione che l’ha visto tornare alla ribalta. Durante l’ultima puntata, Anonimo si è esibito con il coach Riccardo Fogli sulle note di “Ancora” di Eduardo De Crescenzo. Un brano meraviglioso che ha convinto in parte la giuria.

Ecco il voto della giuria: Alex Britti “è da pazzi portare questa canzone, è una delle più difficili. Sei stato bravissimo, ti ho dato un 9″, anche Raf e Patty Pravo hanno premiato l’impegno del cantante con un bel 9. Poi è la volta di Gigliola Cinquetti: “voto 9, mi è piaciuta molto” confermato anche da Rita Pavone “la voce di Riccardo è qualcosa di straordinario, Roberto hai una fatto un grandissimo lavoro. Voto 9″.

Anonimo Italiano batte Valerio Scanu nella sfida dei duetti a Ora o mai più

L’esibizione di Anonimo Italiano a Ora o mai più con Riccardo Fogli sulle note di “Ancora” è stato un successo considerando anche il voto di Marco Masini: “secondo me gli archi hanno rovinato tutto, gli ho dato 8″. Unica voce fuori dal coro quella di Donatella Rettore che ha precisato: “a me non piacciono queste canzoni così belle, è una canzone perfetta, bellissima, internazionale. Non bisogno gigioneggiare, basta cantarla, ti do un 7″. Anonimo ribatte, ma Fogli lo invita a non discutere dicendo “loro ci illuminano, illuminano te e noi siamo stati illuminati”. Alla fine Anonimo totalizza 60 punti.

Nella seconda manche Anonimo Italiano si sfida contro Valerio Scanu duettano con gli Audio 2. Rettore e Marco Masini votano Valerio Scanu, mentre Gigliola Cinquetti sorprende: “qui sono stata sorpresa da me stessa perchè Roberto ha fatto un errore, ma non conta proprio niente. Scelgo Anonimo Italiano”. Anche Patty Pravo salva Anonimo Italiano così come Raf che precisa “mi ha sorpreso, mi sembrava fosse dentro a questa cosa”. Infine Alex Britti che salva Anonimo Italiano: “ho sentito il duetto impossibile: Claudio e Lucio che duettavano. Li ho vissuti generazionalmente, ho veramente flippato. Salvo Antonimo Italiano”. Alla fine trionfa Anonimo Italiano con 4 punti su 2 vincendo la sfida contro Valerio Scanu.