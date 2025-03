Inedito “Lupi abbandonati” a Ora o mai più 2025 di Pago: significato canzone

Durante l’ultima puntata di Ora o mai più 2025, che si è tenuta sabato 1 marzo in prima serata, anche Anonimo Italiano ha presentato il suo inedito intitolato “Lupi abbandonati“. Si tratta di una canzone scritta da un autore scomparso, Enrico Boccadoro, che durante la sua carriera ha ricevuto il premio della critica. Il brano è stato scritto anche da Roberto (Anonimo Italiano) e da Antonio Decimo che si è occupato invece della musica.

Per quanto riguarda il significato della canzone di Anonimo Italiano, lui stesso ha svelato che si tratta di un pezzo che parla dell’abbandono degli animali e dell’amore che dovremmo riservare a questi meravigliosi esseri viventi. Il testo è emblematico e tocca il cuore, sembra essere scritto proprio da un cane o da un gatto (o altre specie) che hanno vissuto il difficile momento dell’abbandono.

Testo inedito “Lupi abbandonati” di Anonimo Italiano

Per tornare indietro senza aver paura,

andai a mangiare, scendo a far la spesa.

Erano infiniti quei secondi,

ma quando torno, le macchine

lungo un’altra strada senza te.

Un salto al cuore, tiro a troppo,

anche se non c’è, continuerò, continuerò a cercarti

tra i bacini e gli scampi di tutti quei giganti,

con l’aria indifferente, comunque, come te.

Vivrò e continuerò, continuerò ad amarti,

e non importa come, ma quanto ci vogliono,

lungo abbandonato, come me, come me.

E se io smetto un po’ di giocare il piano,

e se mi scuso per il gioco, lo spiegherò.

O diventi amicissimo, giocherò

di una vacanza con gli amici.

Sento dormire con la luce accesa,

tutti questi giorni che non sono a casa.

Busso sulla strada ad aspettarlo sempre,

stelle e un cielo di ricordi.